Hopluyorum!(Oyun)

MALZEMELER

En az altı veya üzeri sayıda çift terlikler,

makas ve renkli veya desenli bant / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla birlikte yere bant ile uzun bir dikdörtgen oluşturunuz. Bu uzun dikdörtgeni oluşturmak yerine evdeki herhangi bir düz renkte kilimi veya örtüyü kullanabilirsiniz. Bu dikdörtgeni oyun içerisinde kaç çift terlik kullanıyorsanız o kadar bölmeye ayırınız. Her bir bölmenin yanına terlikleri farklı farklı sağa ve sola dönük veya tek ve çift terlik olarak yerleştiriniz. Artık oyunumuz hazır! Şimdi çocuğunuzdan ayakları bölmelerin yanındaki terlikler gibi duracak şekilde zıplayarak dikdörtgen üzerinde ilerlemesini isteyiniz.







