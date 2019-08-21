Horizon adlı kruvaziyer, Marmaris Limanı’na demirledi
Malta bayraklı "Horizon" isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla’nın Marmaris ilçesine geldi. Dev gemiyi görenler hemen fotoğrafını çekti
Marmaris Cruise Port Limanı’nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İspanyol bin 601 turist ve 605 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi.
TURİSTİK YERLERİ GEZDİLER
Turistlerden bazıları ilçedeki tarihi yerleri ziyaret ederken, bazıları deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.
Bu arada dev gemiyi limanda gören vatandaşlar hemen fotoğrafını çekti.
Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, yaptığı açıklamada, kruvaziyerin planlandığı gibi ilçeye haftada bir sefer gerçekleştirdiğini söyledi. "Horizon"un gece demir alarak Girit’e gideceği öğrenildi.
MUĞLA (AA)