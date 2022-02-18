Horizon Forbidden West inceleme

En başta şunu belirtelim eğer Horizon Zero Dawn’ı oynamadıysanız hikâyenin bazı yerlerinde kopukluklar yaşayabilirsiniz. Forbidden West, Zero Dawn ve DLC’si olan Frozen Wilds’ın hemen sonrasında geçiyor. O yüzden serinin ilk oyununu oynamanızı tavsiye ederim, şimdi günümüze dönelim.

Horizon Forbidden West, post apokaliptik bir dünya içerisinde geçen bir aksiyon-rol yapma türü oyunu, tabi bu en basite indirgenmiş anlatım şekli. Oyunun adı üstünde aslında, felaket yaklaşıyor ve bunu durdurmak için Aloy ile Yasak Batı’yı keşfetmek için yola çıkıyoruz. Batı yakasına geçiş yasak ve tehlikeli olduğu için bu maceramızda karşımızda hayvanlardan türetilmiş robotlar, isyancılar ve Zenith adı verilen düşman grubu çıkıyor. Oyun ABD’de geçtiği için eyalet isimleri size tanıdık gelebilir.

Oyunun bütün detayları en ince ayrıntısına kadar düşünülerek geliştirilmiş. Oyunu oynamaya başladığınızda harita büyüklüğü direkt gözünüze çarpıyor. Harita büyük ve içerisinde yapılacak birçok görev var. Guerilla Games, haritanın içini birbirinden bağımsız ve farklı hikâyeye sahip karakterler ile doldurmuş, her birinin kendine özel görevleri ve bunun sonucunda özel ödülleri oluyor.

Zero Dawn’da kötü karakter olan yapay zeka Hades’i yenmiştik, ancak Hades gezegen biyosferine kalıcı hasar verdiği için zamanımız kısıtlı olduğundan ve topraklar da verimini kaybettiğinden insanları büyük bir açlık bekliyor. Bu nedenle Aloy vakit kaybetmeden batı yakasına gitmek için yola koyuluyor. Zero Dawn’daki karakterlerin çoğu Forbiden West’de de karşımıza çıkıyor ve bunlardan biri de Sylens. Kendisi gizemli takılmayı sevdiği için buna devam etmeye çalışıyor ama Aloy’un stratejik zekası sayesinde sonunda yüz yüze geliyorlar.

Ekipman yükseltmelerinizi hayvan avlayarak, bitki toplayarak, robotların üzerindeki ekipmanları düşürerek yapıyorsunuz. Burada işinizi en kolaylaştıran ekipmanınız Fokus. Bu, çevreyi tarayarak yakınınızda ne olduğunu size gösterebiliyor. Aynı zamanda bir düşmanı taradığınızda onun hangi maddelere karşı güçlü ve güçsüz olduğunu görebiliyorsunuz. Buna ek düşmanın üzerindeki hangi parçayı vurursanız patlayıcı etki yapacağını veya hangisini envanterinize ekleyebileceğinizi de size gösteriyor.

Harita büyük olduğundan gezmeyi daha eğlenceli hale getirmek için yamaç paraşütü getirilmiş, adı Kalkankanat ama kalkan olarak kullanamıyoruz. Dağların tepesinde sizi bekleyen büyük ödüller olduğu için artık belirli yerlere kanca atıp kendinizi yukarı veya aşağı hareket ettirebiliyorsunuz. Haritanın bir kısmı su ile kaplı ve bazı görevler için derinliklerine inmeniz gerekiyor. Dalış maskesi ile de suyun altında sınırsız süre kalabiliyorsunuz.

Yetenek ağacına baktığımızda toplamda 6 beceri grubunun altında toplanan geliştirilebilir yetenekleri göreceksiniz . Zero Dawn’da 3 grubun altında toplandığını düşünürsek 2 katı bir artış bulunuyor. Yakın dövüş becerilerinizi, avcılığınızı veya gizli saldırılarınızı güçlendirmek için yapabileceğiniz oldukça fazla geliştirme var. Avcı grubundaki Menzil Ustasını seçtiğiniz zaman vuruş başına sağlığınız yenileniyor ve ekstra hasar verebiliyorsunuz. Dezavantaj ise şu, çok fazla yetenek olduğu için geliştirseniz bile bazen kullanmayı unutabiliyorsunuz ama çeşitlilik olması çok iyi.

“Peki Silahlar?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Yetenek ağacında olduğu gibi silah seçenekleri de epey fazla. Avcı yayları, bomba atarlar, ok atarlar, parçalayıcı eldivenler gibi bir sürü seçeneğiniz var. Burada dikkat etmeniz nokta kullandığınız silahın çarpıştığınız düşman ile uyumlu olması, yani Fokus’nuz üzerinden düşmanı tarayıp neye zaafı olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Silahlar da aynı yetenek ağacındaki gibi kendi içinde ayrılıyor, yani Avcı yayı sadece düz yay atmıyor aynı zamanda plazma, alev ya da elektrikli yay da atabiliyor. Topladığınız parçalarla silahları da geliştirip verdikleri hasarı arttırabilirsiniz. Silahların dışında tuzak ekipmanlarınız da var.

Bu kadar fazla ekipmana sahip olmak bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Kendinizi iyileştirmek için tıbbi yemiş ya da ilaç kullanıyoruz. Ancak dev bir robot sizi kovalarken alt sekmeden onu seçmek konsantrenizi bozabiliyor.

Hikaye, silahlar, yetenekler hepsi iyi ama asıl olay onları kullananlarda. Erend, Varl, Marad gibi kendinlerini Horizon Zero Dawn’dan tanıdığımız 17 karakter daha bulunuyor. Özellikle PlayStation 5 ile güçlenen grafik ve modellemelerle mimikler artık çok daha iyi. Bunlarla her görevi beraber yapmıyorsunuz ama bazı yan görevlerde ya da karakterlere özel görevlerde beraber hareket edebiliyorsunuz. Ayrıca, yeni öğrendiğiniz bilgileri onlarla paylaşabiliyor ve sohbet edebiliyorsunuz.

Karakterlerin bu kadar özel olması yan görevlere de yansımış ve kendini tekrar etmeyen, farklı görevler yapabiliyorsunuz. Yan görevlerin en güzel özelliği tek bir görevden oluşmaması, yani bir göreve başladığınızda nihai hedefinize ulaşmak için 3-4 farklı görevi bitirmeniz gerekiyor. Görevlerin birinde kabilelerinin geleceği hakkında farklı görüşe sahip iki farklı köyün liderleriyle konuşuyorsunuz. Onlar için görevler tamamlayıp, tanımaya başladığınızda aslında iki tarafın da kendince artıları ve eksileri olduğunu anlaşılıyor. Maceranın sonunda arabulucu olabilir veya bir taraf seçmeniz gerekebilir

Horizon Forbidden West, PlayStation 5’in gücünü tam anlamıyla gördüğümüz oyunlardan biri. O yüzden yansımalar, parçalanmalar ve mimik-jest detayları inanılmaz seviyelerde. Hack’lediğiniz Güneşkanat ile göklerde uçarken çektiğiniz fotoğraflardan masaüstü fotoğrafı çıkartabilirsiniz. Çözünürlük ve performans modu olmak üzere iki farklı grafik modu var. Çözünürlük modunda 4K çözünürlükte 30 FPS (menülerde 60 FPS) ya da performans modunda 1800p çözünürlükte 60 FPS oynayabilirsiniz. 4K çözünürlükte çok akıcı bir performans yakalayamadım açıkçası ama performans modu bence gayet yeterliydi.

Horizon Forbidden West, beş yıl önceki ilk oyundan birçok dersin çıkarıldığı bir yapım olmuş. Oyunda birkaç hata ile karşılaştık ama gelen 1.03 güncellemesi ile onlarda temizlenmiş. Forbidden West, tüm oyuncular tarafından şans verilmesi gereken bir oyun.