Horizon Forbidden West'ten 14 dakikalık oynanış videosu geldi
Horizon Forbidden West'ten 14 dakikalık 4K oynanış videosu geldi. PS5 üzerinden kaydedilen görüntüler yüksek görsel kalitesiyle dikkat çekiyor.
30 Mayıs 2021, Pazar 14:41 Son Güncelleme:
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Sony, Horizon Forbidden West için ilk oynanış görüntülerini yayınladıı. State of Play etkinliğinde paylaşılan görüntüler görsel kalitesiyle dikkat çekiyor.
2017 yılında çıkış yapan Horizon Zero Dawn 10 milyondan fazla kopya satarak PlayStation 4'ün en başarılı oyunlarından birisi olmuştu. Zero Dawn'ın devam yapımı olan Forbidden West'in de yine büyük başarı göstermesi bekleniyor.
Horizon Forbidden West'in çıkış tarihi henüz belli değil. Sony geçtiğimiz yıl oyunun 2021'de çıkacağını söylemişti ancak şu an kesin bir tarih yok.