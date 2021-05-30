Sony, Horizon Forbidden West için ilk oynanış görüntülerini yayınladıı. State of Play etkinliğinde paylaşılan görüntüler görsel kalitesiyle dikkat çekiyor.

2017 yılında çıkış yapan Horizon Zero Dawn 10 milyondan fazla kopya satarak PlayStation 4'ün en başarılı oyunlarından birisi olmuştu. Zero Dawn'ın devam yapımı olan Forbidden West'in de yine büyük başarı göstermesi bekleniyor.

Horizon Forbidden West'in çıkış tarihi henüz belli değil. Sony geçtiğimiz yıl oyunun 2021'de çıkacağını söylemişti ancak şu an kesin bir tarih yok.