PlayStation’ın yapımcısı Sony, Horizon Zero Dawn’ın PC’ye de geleceğini resmen onayladı. Hatta oyunun Complete Edition’ı için Steam sayfası dahi açıldı. PlayStation Worldwide Studios'un başındaki isim Hermen Hulst, PlayStation Blog için verdiği röportajda oyunun bu yaz PC'ye geleceğini söyledi.

2019’un kasım ayında Shuhei Yoshida’dan görevi devralan Hermen Hulst, “Evet, Horizon Zero Dawn’ın bu yaz PC’ye geleceğini doğrulayabilirim. Yakın bir zaman içerisinde Guerilla’dan ve yeni stüdyo yöneticileri Michiel van der Leeuw, JB van Beek ve Angie Smets’ten daha fazla şey öğrenebileceksiniz” diye konuştu.

Hermen Hulst, Horizon Zero Dawn’ın PC’ye gelmesiyle ilgili olaraksa “Bence PlayStation’ı nasıl daha fazla insana tanıtabiliriz ve neler kaçırdıklarını gösterebiliriz konusunda yeni fikirlere açık olmak çok önemli” dedi.

PlayStation’a özel olarak çıkan oyunların PC’ye getirilmesiyle ilgili de konuşan Hulst, Sony’nin konsol işine sadık kalacağını ve Microsoft’un izini takip ederek konsola çıkan tüm oyunları aynı anda PC’ye çıkarmayacağını da ifade etti. Hulst “Bir AAA oyununun PC’ye çıkması, her oyunun PC’ye çıkacağı anlamına gelmiyor” dedi.