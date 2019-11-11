Hormonları bozan besinler

Tüketilen besinler özellikle tiroit hormonlarının bozulmasına neden oluyor. Troit bozulması demek vücudun ihtiyacından az veya daha fazla hormon üretmesi demektir. Peki, hormonlarımıza bu denli etki eden besinler nelerdir? İşte hormonları bozan o besinler…

Soya ürünleri

Soya sağlığımız açısından faydalıdır ancak anti-tiroid etkisine sahip olduğu için çok fazla soya ürünü tüketmeniz önerilmez. Çünkü bu durum tiroidin çalışmasını yavaşlatır.





Tereyağı ve margarin

Tereyağı selenyum ve D vitamini kaynağıdır. Ancak tereyağını kontrollü bir şekilde tüketmelisiniz. Kolesterol, lipit dengesini ve tiroidin çalışmasını etkiler.





Tatlı ve hamur işlerinden uzak durun

Yüksek glisemik indeks, bozulma sürecinin çok hızlı olduğu anlamına gelir. Tiroidinizi sağlıklı tutmak için ne yediğinize dikkat etmek önemlidir. Yüksek glisemik ürünler tatlılar, hamur işleri, makarnalar ve beyaz pirinçtir. Bu yiyecekler çok miktarda karbonhidrat içerir ve iyot emilim sürecini etkiler. İyot eksikliği tiroid sorunlarına yol açar.





Kahve ve çay tüketimine dikkat edin

Kahve ve çay, vücutta kortizol miktarını arttıran kafein içerir. Bu stres hormonu, tiroidi etkiler ve metabolizmamız kötüleşir.





İyot eksikliği yaşayanlar turpgillerden uzak durmalı

İyot eksikliği çekiyorsanız, çok fazla lahana, şalgam ve turp yemeniz önerilmez. Bu ürünler azot ve kükürt içeren glukosinolatlar içerir.





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