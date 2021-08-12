Hornet, mahkeme kararıyla App Store’dan kaldırıldı

Genellikle gey kullanıcıların bulunduğu tanışma ve arkadaşlık platformu Hornet’e Türkiye’de erişim engeli gelmişti. Söz konusu karar doğrultusunda, gey sosyal ağı olarak anılan Hornet’in web sitesine ve uygulamasına artık Türkiye’den erişim sağlanamıyor.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin 6 Ağustos 2020 tarih ve 2020/5617 sayılı kararı ile erişim engeli gelen Hornet’in, App Store’daki uygulaması da 9 Ağustos 2021 tarihi itibariyle kaldırıldı. Söz konusu karar Google Play için geçerli olsa da, Hornet şu an için Google Play Store’da hala mevcut.

Dünya çapında 30 milyondan fazla kullanıcısının bulunduğu ve Türkiye’de artık web sitesi ile birlikte App Store’daki uygulamasına erişim sağlanamayan Hornet, söz konusu kararı kullanıcılarına gönderdiği bir mesajla iletti.

“Merhaba. Size Apple’ın Hornet’i App Store’dan kaldırdığını bildirmek isteriz. Apple, Türk hükümetinin aldığı mahhkeme kararından dolayı kaldırıldığını belirtmekte. Hornet, Apple ve Türk mahkemeleriyle bu sorunu gidermek için çalışıyor. Bu süre zarfında, App Store’dan Hornet’i indiremeyeceksiniz, bu sebeple Hornet uygulamasını telefonunuzdan veya tabletinizden silmemenizi öneririz. Yakın zamanda konu hakkında daha detaylı bir bilgi paylaşacağız.”

Hornet’e gelen erişim engeli sebebiyle internet sitesine giriş yapmak isteyen kullanıcıların karşısına “5651 sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişime engellenmiştir” uyarısı çıkıyor.