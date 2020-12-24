Özellikle hoş rengi ve kokusundan dolayı sık sık tercih edilene çiçeklerden birisi de horozibiği olmaktadır. Bu türün çok seçilmesinin temelde birkaç nedeni bulunmaktadır. En çok yemek masaları ve kahve tepsilerinde yerini bulan bu bitki oldukça narindir.





Yani bu bitkinin yeterince iyi bakılmaması durumunda yanlışlıklar çürümelere yol açılması mümkündür. Bitkinin kökleri son derece gelişmiştir ve kökten çıkması çok zordur. Bu bitkinin ana vatanı olarak Hindistan ve muson Asya’sında her hangi bir ülke olduğu düşünülmektedir.





En çok kullanılan ve an çok rağbet görülen ülke Fransa olmaktadır. Özellikle Paris şehrinde horoz ibiği için özel dükkânlar dahi bulunmaktadır. Ülkemizde verdiği hoş koku ve odanın oksijen açısından temizlemesinden dolayı tercih edilmektedir. Ülkemize horoz ibiği baharat yolu ile gelmiştir. Osmanlı devleti için horoz ibiği çiçeği son derece önemli ve hemen hemen her evde bulunmaktaydı. Görsel açıdan mor renge sahip olan horoz ibiği son derece renkli türleri de bulunmaktadır.





Horoz ibiği çiçeğine nasıl bakılır?

Öncelikle her çiçeğin temel olarak birkaç bakım şartı ve tekniği bulunmaktadır. Bu durum horozibiği bitkisi içinde son derece önemli ve geçerlidir. Örneğin kesinlikle bu bitkiye fazla su verilmemesi gerekmedir. Çünkü her bitkide olduğu gibi horozibiği için de fazla su bitki köklerini çürütmektedir. Özellikle bu bitkilerin diğer bitkilere göre en önemli özelliği nemli toprak sevmesidir.





Nemli toprak sevgilerinden dolayı topraklarının nemli tutulmasında fayda vardır. Fakat bu nemlilik derecesi kesinlikle abartılmamasıdır. Horozibiğinin çoğaltılması ve yeni bitkiler yetiştirebilmek için ilk olarak tohumunun toprağa düşmesi beklenilir. Normal de doğal ortamda bu bitkinin çimlenmesi için rüzgâr ve yağmur gerekmektedir. Bu nedenle doğal ortamında olmayan horoz ibiği bitkisini mecburen insan eli ile sağlanmalıdır.





Toprağa düsen tohumun üzerine bir miktar toprak dökerek çürümesi engellenmelidir. Toprağın nemlilik derecesi iyi ayarlanmalıdır. Çünkü fazla su horoz ibiği bitkisinin tohumunun çimlenmesini zorlaştırabilir. Hatta bu çimlenme sırasında bozulmalar ve çürümeler yol açabilir. Bitkinin sarsılmamasında fayda vardır. Yani bitkinin kökünden darbe aşmaması ve sarsılmamasında fayda vardır.





Horoz ibiği ne için kullanılır, bakımı kolay mı?

Bu bitki genellikle dekor amaçlı kullanılmaktadır. Fakat odanın ve evinin havasını değiştirmek isteyen bireylerin de ortak başvurduğu bitki horozibiği olmaktadır. Özellikle odasının sürekli oksijen olmasını ve karbondioksitin emilmesini isteyen bireyler de horozibiği kullanmaktadır. Bakımının kolay olması nedeni ile pek çok kesim tarafında tercih edilmektedir.





İlk olarak evinde ve odasında horoz ibiği bakımını yapmak isteyen bireylerin unutmaması gereken birkaç şey vardır. Öncelikle bu bitkinin bakımı son derece kolay ve zahmetsizdir. Odasında horoz ibiği bakımını yapmak isteyen bireyler güneş alan yerleri bulmasında fayda vardır.





Horoz ibiği çiçeğinin ömrü kaç yıldır?

Bu bitkinin ömrünü belirleyen birkaç ön koşul bulunmaktadır. Öncelikle makalemizde yer alan horoz ibiği bitkisinin bakımının şartları dikkatlice okunmalıdır. Eğer bireyler bitkiye oldukça iyi bakarlar ise ömürleri oldukça uzun olmaktadır. Eğer ömürlerini daha da uzun olmasını istiyorlar ise ilk olarak yerinin bol güneş ışığı görmesini sağlamalılardır.





Devamında bireyler bitkinin yerini sık sık değişiklik yapmasın gerekmektedir. Çünkü bu bitkiler eğer yerlerini sevmez ise ömürleri az olmaktadır. Hep aynı toprak değil zaman zaman topraklarına eklemeler yapılmalıdır. Eğer topraklarının değiştirilmesi gerekiyorsa dikkatlice bu işlem yapılmalıdır.



