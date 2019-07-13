Hortum cep telefonu kamerasında...
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı
Siverek - Hilvan kara yolunun 20. kilometresindeki anız yangını sırasında oluşan hortum, seyir halindeki sürücülerin cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
DUMANLA BİRLİKTE GÖZYÜZÜNE YÜKSELDİ
Görüntüde, kara yolundan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, hasat sonrası yakılan anızdan yükselen dumanların da hortumla birlikte gökyüzüne yükseldiği görülüyor.
Hortumun herhangi bir zarara neden olup olmadığı ise öğrenilemedi.