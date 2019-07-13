Hortum cep telefonu kamerasında...

Siverek - Hilvan kara yolunun 20. kilometresindeki anız yangını sırasında oluşan hortum, seyir halindeki sürücülerin cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

DUMANLA BİRLİKTE GÖZYÜZÜNE YÜKSELDİ

Görüntüde, kara yolundan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, hasat sonrası yakılan anızdan yükselen dumanların da hortumla birlikte gökyüzüne yükseldiği görülüyor.

Hortumun herhangi bir zarara neden olup olmadığı ise öğrenilemedi.