Hortum hırsızları tutuklandı

Karaman'da , İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde tarladan 50 bin lira değerinde 124 top sulama hortumunun çalınması üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

ÖNCE KAMYONET TESPİT EDİLDİ

Kimliği belirsiz kişi veya kişileri yakalaya bilmek için titiz bir çalışma yürüten ekipler, önce şahısların hırsızlıkta kullandıkları kamyoneti tespit etti.

Ekipler, daha sonra düzenledikleri operasyonla hırsızlığı gerçekleştiren D.K (36) ile H.B’yi (41) yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.



