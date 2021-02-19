Hortumun uçurduğu köpek, eve dönmeyi başardı

Kuzey Karolina eyaletindeki Ocean Isle Beach şehrinde pazartesi gecesi şiddetli bir hortum etrafı yerle bir etti. Olayın yaşandığı gece Brittany Memory, köpeğinin havlamasına uyandı. Evde elektriklerin kesildiğini ve dışarıda fırtına çıktığını gören kadın, köpeği Penny'i kontrol etmek için bahçeye çıkmak istedi. Dışarıdaki fırtınanın şiddetini artırdığını anlatan Memory, "Sanki tren yaklaşıyormuş gibi ses geliyordu" dedi.

Seslerin aniden yükselmesiyle uykudaki oğlunun yanına giden kadın, çocukla birlikte evin daha korunaklı bir yerine geçtiğini fakat bu sırada Penny'i yanına alacak vakit bulamadığını söyledi. Şehirdeki birçok evi ve aracı yerle bir eden EF-3 hortumu nedeniyle üç kişi hayatını kaybederken, 10 kişiyse yaralandı. Hortum Memory'nin evinin bir kısmında büyük hasar yarattı ve evin arka bahçesinde bulunan Penny'i de çekip uzağa sürükledi. Memory köpeği için çok endişelendiğini belirterek oğluna olup biten nasıl anlatacağını da şaşırdığını ifade etti. "Çok korkmuştum, öldüğünü düşündüm" diyen Memory, "Yine de oğluma 'Başının çaresine bakar merak etme, her şey düzelecek' diyerek moral vermeye çalıştım" dedi. Penny saatler sonra soğuktan titreyerek ve travmaya uğramış bir halde evinin yolunu bulmayı başardı.

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