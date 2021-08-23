Hoş geldin bereketli Başak zamanı!

Başak burçlarının doğum günü kutlu olsun!

Zodyak’ın 6. burcu olan Başak, toprak elementinin ikinci burcudur. Dişil ve değişken niteliktedir. Çift vücutlu burçlardandır. Analiz eden, eleştiren, çevresini mükemmel görmek isteyen yapısı ve sözünü hiç esirgemeyen dobralığıyla dikkat çeker. Çalışkan ve detaycıdır ama zor beğenen ve aşırı titiz davranışları çevresinde huzursuzluk yaratmasına sebep olur. Bu yüzden Başak burçları eleştirinin dozunu iyi ayarlamalıdır.

Başak burcu mitolojisi

Başak burcu saflığın ve temizliğin sembolü olduğundan astrolojide bakire olarak tasvir edilir. Zeus ve Themis’in kızı bakire Astraea olarak mitolojide karşımıza çıkar. İnsanlarla birlikte geçirdiği zamanlarda onlara toprağı işlemeyi öğrettiği söylenir ve hasat dönemiyle de ilişkilendirilir. Aynı zamanda adaleti de temsil eder. İnsanlara adil olmaları konusunda öğütler vermiştir ve öğretileri sonrasında gökyüzünde Başak Takımyıldızındaki yerine geri dönmüştür.

Güneş Başak burcunda kendini nasıl ifade eder?

Astrolojide kişiliğimizi ifade eden gösterge olan Güneş, Başak burcunda analitik ve zeki yapısıyla hemen dikkat çeker. Merkür’ün yönettiği burç olan Başak’ta analiz yeteneği sayesinde çevresini değerlendirir, eksikleri tespit eder ve bu eksikliklerin düzeltilmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmek ister. Mükemmeli gerçekleştirme arzusu ve detaylara hâkim olma becerisiyle birçok kişinin gözünden kaçan noktaları hemen saptar ve giderilmesi titizlikle için çalışır. Konsantrasyon gerektiren işlerde, organizasyon yapılması gereken durumlarda kendini en iyi biçimde gösterir.

Güneş’in Başak burcu transiti hepimizi nasıl etkiler?

Güneş’in 23 Ağustos-23 Eylül arasında seyahat edeceği Başak burcunun yükselen burcumuza göre etkilerine bakacak olursak;

Yükselen Koç: Güneş 6.evinizi aydınlatacağı için günlük işleriniz, varsa çalışanlarınız ve sağlığınızı ilgilendiren konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Boğa: Güneş 5.evinizi aydınlatacağı için hobileriniz, aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgili konular bu dönemde öne çıkabilir.

Yükselen İkizler: Güneş 4.evinizi aydınlatacağı için eviniz ve büyükleriniz ile ilgili konular önceliğiniz olabilir.

Yükselen Yengeç: Güneş 3.evinizi aydınlatacağı için kısa seyahatleriniz veya yakın çevreniz ve iletişimle ilgili konular gündeminize gelebilir.

Yükselen Aslan: Güneş 2.evinizi aydınlatacağı için maddi gelirleriniz ve sahip olduğunuz değerlerle ilgili konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Başak: Güneş yükseleninizden seyahat edeceği için bu dönem kendinizi güçlü hissedebilirsiniz. Kişiliğiniz, sağlığınız ve dış görünüşünüz ile ilgili konuları hayatınızda ön plana çıkıp aydınlanabilir.

Yükselen Terazi: Güneş 12.evinizi aydınlatacağı için arka planda kalan, göremediğiniz, kontrol edemediğiniz konuları gündeminize taşıyabilir. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekebilir.

Yükselen Akrep: Güneş 11.evinizi aydınlatacağı için arkadaşlarınız ve sosyal gruplardaki iletişiminizde daha aktif olacağınız bir dönem yaşayabilirsiniz.

﻿Yükselen Yay: Güneş 10.evinizi aydınlatacağı için kariyerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir ve güzel gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Oğlak: Güneş 9.evinizi aydınlatacağı için yabancılarla olan işleriniz, yurtdışı seyahatleri veya yükseköğrenim ile ilgili konular gündeminize gelebilir.

Yükselen Kova: Güneş 8.evinizi aydınlatacağı için ortaklaşa gelirleriniz, banka ve kredilerle ilgili konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Balık: Güneş 7.evinizi aydınlatacağı için ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarla ilgili konular ön plana gelebilir.

Hepinize sağlıklı, sevgi dolu bir hafta diliyorum. Başak zamanınız bereketli geçsin.