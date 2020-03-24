Hoş geldin hayat! Sert izolasyon politikası sonuç verdi

Her şey, 17 Kasım 2019’da Çin’in Vuhan kentindeki balık pazarında bir kadına bulaşan gizemli virüsle başlamıştı. İnsandan insana solunum yoluyla basitçe bulaşan corona virüsün ciddiyeti anlaşıldığında biraz geç kalınmıştı. 23 Ocak’ta Çin, 11 milyon nüfuslu Vuhan’ı da kapsayan 70 milyon insanı karantinaya aldı. 1.5 milyar nüfuslu ülkede 760 milyonu kapsayan sert bir izolasyon politikası devreye sokuldu. Kapılar mühürlendi, maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Mahalleler barikatlarla kapatıldı. Herkese ateş ölçümü ve konum bildirme zorunluluğu getirildi.

Yaşam heyecanı

Ve Çin, dün itibarıyla salgının durdurulabildiğini tüm dünyaya ilan etti. Çünkü 5 gün üst üste salgının ‘sıfır noktası’ olan Vuhan’dan yeni vaka haberi gelmedi. O nedenle karantina kısıtlamaları hafifletildi. Vuhan’da hayata dönüş heyecanı başladı. Dün, toplu taşıma seferleri kademeli olarak yeniden başlatıldı. Sinemalar açıldı. Ateşi olmayan ve doktor onayı bulunanların işlerine dönmelerine izin çıktı. Savaş hâlâ bitmedi, virüsün etkilerinin yıllarca sürmesi bekleniyor. Ama Çin’in zaferi, hiç bitmeyecekmiş gibi görünen salgın kabusunun bir sonu olabileceğini gösterdi.

Kadın erkek ayırmıyor

Corona virüs Çin’de 81 bin 93 kişiye bulaştı, 3 bin 270 can aldı. Ülkedeki 72 bin 314 vaka incelendi: