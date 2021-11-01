Kasım ayı sözleri içerisinde belki de ne çok bilinenlerden biri ‘Kasımda aşk başkadır.’ sözü olsa da bu hüzünlü ay üstüne pek çok söz kaleme alınmıştır. Özellikle son günlerde Whatsapp, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarında da pek çok kişi ‘Hoş geldin kasım mesajları’ ve ‘Aşk, veda, umut ve hüzün içeren Kasım ayı sözleri’ paylaşarak duygularını ifade ediyor…

AŞK, VEDA, UMUT VE HÜZÜN İÇEREN KASIM AYI SÖZLERİ

Aylardan kasım, ben de hep soğuk havaları sevmişimdir. Yün patikleri, odun kokusunu. Seni de sevmişimdir. Başlı başına bir cinayet sebebidir halbuki seni sevmek. Ben şaşırıp daha çok kendime kıymışımdır.

Herkes Eylül'de geldi sen Kasım'da gel. Varsın geç olsun ama sev beni...

Nisan ayında yeşeren yapraklar Ekim ayında sararıp, Kasım ayında dökülüyor. Kasımda aşk gerçektir İrfan...

Aylardan Kasım, yüreklerde hasım zamanı olmuş.

Ah Kasım. Sonbaharın bitişi. Kışın bitişiği. Sert rüzgarlar, üşüten yağmurlar. Beni hasta etmeye en yakın mevsim. Ağaçlar çıplak. Yüzler mutsuz. Yapraklar Ankara asfaltını öperken, üşüyerek beklenen tıka basa otobüsler. Kasım elleri üşütür bir eldiven seni ısıtamaz. Ama başka bir el ısıtır. O yüzden ay kasımsa ve bir nedenin varsa... kasım sana teğet geçer...

Yine aylardan kasım. Sanki sende kaldı bir yanım.

Geldiğin gün kasımdı. Kasımları sevmem. Hem eylülde giden, kasımda mı gelirmiş? Eylülde giden, baharda gelmeli. Martta kedi gibi, Nisanda yağmur gibi, Mayısta erguvan gibi... Eylülde giden, baharda gelmeli. Son gidenin ilk gelişi gibi...

Aslında yaprak sıkılmıştı ağaçtan. Bahaneydi sonbahar.

Kasım ayı; Her şeyin renk değiştirip öleceği nazlı, serin mevsim...

HOŞ GELDİN KASIM MESAJLARI

Kasım'da ne aşk var ne mutlu sonlar. Buz gibi yalnızlık var.

Aylardan Kasım, yüreklerde hasım zamanı olmuş.

Soldu tek tek yapraklar suya doysun topraklar canlı rızık araklar geldi işte sonbahar.

Bakma aylardan Kasım, mevsimlerden sonbahar olduğuna. Sen ne zaman istersen çık gel! Benim kapım sana her zaman Aralık sana

Merhaba kasım! Ve merhaba bıkana kadar göreceğimiz, Kasım'da aşk başkadır yazıları.

Bekledim seni gelirsin diye bir sonbahar şarkısı söylersin diye bir sıcak tebessüm beklerken senden sonbahar rüzgarı aşkımı senden aldı da gitti.

Sonbahar seninle birlikte son bulur, Kasım adında bir sevgim var sıcak tutacak yürek arıyor.

Hoş geldin Kasım! Hoş geldin Güz'ün en pişmiş ayı, yazdan tamamen sıyrılmış, kışa bir adım yaklaşmış, acısı tadında, hüznü sağlam, güçlü, biraz sert ama kendine has güzelliği olan Kasım...

Hava soğudu, Kasım'ın son günleri. Kar yağacak, bembeyaz olacak unutulmuşluğum. Edip Cansever

Bir sır oldun, çözemedim sana ben hiç küsemedim rüzgâr olup esemedim bir sonbahar akşamında.

Kasım'da aşk başka mıdır bilmem. Ama ben bu sabaha da sensiz uyandım ya Kasım’a da lanet olsun sana da.

Bu işler böyleydi işte... İnsan bir kasım gecesi kaldırımın üstünde kalıveriyordu.

Çok ağladım hiç gülmedim beni duyup dinlemedin bırakıp gittin, sevmedin bir sonbahar akşamında.

Gönül bir güzellik beklemiyor Kasım'da.

Girdi balkanlardan kar odun kömür cep yakar kış kapılardan bakar geçti işte sonbahar.

Sonbahar, her seferinde gözlerimin içine bakıp; hiç değişmemişsin der ve omzuma dokunur. Ben sonbaharın gözlerinin içine bakamam; dokunur. - Ali Ural

Biliyorum dardasın yüreğim, mevsim hazan. Sen şimdi sabret. Biliyorsun vakti gelmeden okunmaz, beklediğin o ezân...

Puslu ve eski bir Kasım sabahıydı. Pusluydu... Ya göz gözü görmüyordu, ya da göz sahipleri görüşmekten yorulmuşlardı... - Can Bonomo

Sensizliğin tadını dudaklarımda hissediyorum. Önce acı ve kasvetli bir sonbahar tadı geliyor ağzıma, sonra biraz nutkumun tutulması ve derin sessizlikle süsleniyor. Yalnızca seni düşünmenin tarif edilmez korkuları içinde delirmeyi bekliyorum. - Özcan Köseğlu

Oysa ben akşam olmuşum, yapraklarım dökülüyor, usul usul... Adım sonbahar... - Atilla İlhan

Bir ölüm vefalı, bir de sonbahar... - Cahit Zarifoğlu

Kalan mı bizdik, giden mi? Bilinmezdi... Kasım rüzgârda bir yapraktı... - Ahmet Hicri İzgören

Kasım geldi ve sen hâlâ yoksun...

Kasım sevgilerin kalplerde hissedildiği aylardandır.