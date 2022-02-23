Hoş Geldin nasıl yazılır? TDK'ya göre Hoş Geldin kelimesinin doğru yazılışı..
Günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerden birisi olan hoş geldin, özellikle bekleme sonrası buluşma gerçekleştiğinde kullanılıyor. Peki, hoş geldin nasıl yazılır? Hoş geldin mi, hoşgeldin mi? TDK'ya göre Hoş Geldin kelimesinin doğru yazılışı...
23 Şubat 2022, Çarşamba 14:32 Son Güncelleme:
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Yazım hatası en çok yapılan kelimelerden birisi de hoş geldin. Birçok kişi internet üzerinde hoş geldin kelimesinin doğru yazılışını merak ediyor. Peki, hoş geldin nasıl yazılır? Hoş geldin mi, hoşgeldin mi? TDK'ya göre Hoş Geldin kelimesinin doğru yazılışı...
HOŞ GELDİN NASIL YAZILIR?
TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda hoşgeldin kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.
TDK'da kelimenin doğru yazımı "hoş geldin" şeklinde ayrı yazılır.
TDK'YA GÖRE HOŞ GELDİN YAZILIŞI
Doğru: Hoş geldin
Yanlış: Hoşgeldin
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