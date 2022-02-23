Yazım hatası en çok yapılan kelimelerden birisi de hoş geldin. Birçok kişi internet üzerinde hoş geldin kelimesinin doğru yazılışını merak ediyor. Peki, hoş geldin nasıl yazılır? Hoş geldin mi, hoşgeldin mi? TDK'ya göre Hoş Geldin kelimesinin doğru yazılışı...

HOŞ GELDİN NASIL YAZILIR?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda hoşgeldin kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "hoş geldin" şeklinde ayrı yazılır.

TDK'YA GÖRE HOŞ GELDİN YAZILIŞI

Doğru: Hoş geldin

Yanlış: Hoşgeldin



