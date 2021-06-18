Türkiye "Hoş geldin" ziyaretine giden komşulara kötü sürpriz!

"Hoş geldin" ziyaretine giden komşulara kötü sürpriz!

Türkiye

'Hoş geldin' ziyaretine giden komşulara kötü sürpriz!

İstanbul’dan Tokat’a giden ve yeni tip kononavirüse (Kovid-19) yakalandığı anlaşılan kadınla temaslı yaklaşık 20 kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

18 Haziran 2021, Cuma 22:43 Son Güncelleme:
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Geçen hafta Tokat’a gelen G.A’ya yakınları ve komşuları "hoş geldin" ziyaretinde bulundu. Daha sonra G.A. da yakınlarını ziyaret etti. Bir süre sonra baş ağrısı ve ateş gibi belirtiler üzerine kadının yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kadının anne ve babasının da Kovid-19’a yakalandığı anlaşıldı. G.A, anne ve babası ile bu kişilerle temaslı yaklaşık 20 kişinin evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı verilerde Tokat, 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısında 97,51 ile en çok vaka görülen 5’inci il olmuştu.

AA

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