Hoşgeldin 2022 Yılbaşı Kutlama Sözleri: Uzun, kısa, resimli, resimsiz yeni yıl sözleri
Sevdiklerinize yeni yıl dileklerinizi mesajla göndermek istiyorsanız birbirinden güzel 2022 yılbaşı mesajları ve 2022 yeni yıl mesajları haberimizde.
31 Aralık 2021, Cuma 22:30 Son Güncelleme:
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Yeni yıl mesajları kelimesi bugün en çok aratılan kelimelerin başında geliyor. Vatandaşlar, bu gece yılbaşı olması münasebetiyle, uzakta olan sevdiklerine en güzel mesajları yollamak için çaba sarf ediyor. Bizde en güzel yeni yıl mesajlarını ve sözlerini sizler için derledik.
YENİ YIL MESAJLARI SÖZLERİ 2022
- Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum.. 2022 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...
- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...
- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!
- Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...
- Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.
- Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...
- 2021 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2022 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!
- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2019 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...
- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.
- Koskoca bir yıl daha devrildi gitti; keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...
- Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.
- Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım.. Nice yıllar, mutlu yıllar..
- Yeni Yıl; Türkiye için umutlu, bereketli, 2022'd2 yaşanan tüm olumsuzlukların tersinin yaşanacağı bir yıl olmasını dileriz... Nice Yıllara...
- Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.
- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar!
En güzel 2022 yılbaşı mesajları
- Sevginin daha çok olduğu, hüznünün azaldığı, mutluluğun giderek katlandığı, barış içinde yaşadığımız, iyiliğin ve merhametin hayatımızdan eksik olmadığı yepyeni bir yıl olması dileğiyle yeni yılınız kutlu olsun.
- 2022, geride bıraktıklarından edindiğin derslerinle, geleceği yeniden yazdığın yılın olsun... mutlu senelerin olsun.
- Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin, yeni yıl. Mutlu yıllar dostum.
- Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!
- Herkes kalbinin renginde yaşarmış hayatı ve herkes kalbinin rengini bulaştırırmış etrafa... Mutlu Yıllar.
- Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!
- Hiçbirşey istemem yeni yıldan. Yeterki sevdiklerin hep yanımda olsun. Bir olalım, beraber olalım. El ele, gönül gönüle, sağlıcakla yaşayalım. Huzur olsun. Mutluluk olsun. Her senemiz, bir öncekinden güzel olsun..
- En büyük zaman hırsızı, yaşadığımız kararsızlıktır. 2022 yılı tüm kararlarımızın gerçekleşmesi ve mutluluğu getirmesi dileğiyle, nice mutlu yarınlara...
- Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim.
- Yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur getirmesi dileğiyle... Hoş geldin 2022.
- Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar..
- Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılınız kutlu olsun...
- Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin... YENİ YILIN KUTLU OLSUN!
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