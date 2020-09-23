Yemek Trakya Bölgesi'nin vazgeçilmez tatlısı: Höşmerim tarifi

Trakya Bölgesi'nin vazgeçilmez tatlısı: Höşmerim tarifi

Yemek

Trakya Bölgesi'nin vazgeçilmez tatlısı: Höşmerim tarifi

Marmara Bölgesi'nde sıklıkla tüketilen höşmerim tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için höşmerim tarifi arıyor ya da höşmerim nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Höşmerim tarifinin püf noktaları için "Höşmerim tarifi, höşmerim nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

23 Eylül 2020, Çarşamba 13:49 Son Güncelleme:
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Yöresel bir lezzet olan höşmerim tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için höşmerim tarifi arıyor ya da höşmerim nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Höşmerim tarifinin püf noktaları için "Höşmerim tarifi, höşmerim nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Höşmerim tarifi

Höşmerim malzemeleri

  • 500 gram tuzsuz taze peynir 
  • 2 yumurta sarısı
  • 1 su bardağı un
  • 15 gram tereyağı
  • 750 gram toz şeker

Üzeri için:

  • İri çekilmiş ceviz içi
  • Hindistan cevizi

Höşmerim yapılışı

Peynire yumurta sarılarını ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Karışımı bir tencereye alıp tereyağını ilave edin. Azar azar un ekleyip tahta kaşıkla karıştırarak pişirin. Koyu kıvama geldiğinde şekeri ekleyip karıştırarak 10 dakika daha pişirin. Höşmerimi servis tabağına alın. İri çekilmiş ceviz içi ya da hindistancevizi ile süsleyip servis yapın.

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