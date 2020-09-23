Yöresel bir lezzet olan höşmerim tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için höşmerim tarifi arıyor ya da höşmerim nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Höşmerim tarifinin püf noktaları için "Höşmerim tarifi, höşmerim nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Höşmerim tarifi

Höşmerim malzemeleri

500 gram tuzsuz taze peynir

2 yumurta sarısı

1 su bardağı un

15 gram tereyağı

750 gram toz şeker

Üzeri için:

İri çekilmiş ceviz içi

Hindistan cevizi

Höşmerim yapılışı

Peynire yumurta sarılarını ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Karışımı bir tencereye alıp tereyağını ilave edin. Azar azar un ekleyip tahta kaşıkla karıştırarak pişirin. Koyu kıvama geldiğinde şekeri ekleyip karıştırarak 10 dakika daha pişirin. Höşmerimi servis tabağına alın. İri çekilmiş ceviz içi ya da hindistancevizi ile süsleyip servis yapın.



