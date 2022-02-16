Türkiye Hostes Nilgün'ün ölümüne neden olmuştu... İstenen ceza belli oldu!

Hostes Nilgün'ün ölümüne neden olmuştu... İstenen ceza belli oldu!

Türkiye

Hostes Nilgün'ün ölümüne neden olmuştu... İstenen ceza belli oldu!

Aydın'da kapısı açık olan öğrenci servisinden düşen 37 yaşındaki hostes Nilgün Ediz'in ölümüne neden olan 53 yaşındaki şoför Ümit Çeker hakkında iddianame hazırlandı. Çeker'in, taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

16 Şubat 2022, Çarşamba 14:54 Son Güncelleme:
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Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nun arkasında meydana gelen olayda, Ümit Çeker, kullandığı öğrenci servisiyle bir öğrenciyi okulun arkasındaki adrese bıraktıktan sonra hareket etti.

Bu sırada serviste hostes olarak görev yapan, 1 çocuk annesi Nilgün Ediz, dengesini kaybedip, açık olan kapıdan düşerek beton zemine başını çarptı. 

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ediz'i Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Ediz, doktorların müdahalesine rağmen, ertesi gün yaşamını yitirdi.

BEYİN KANAMASINDAN ÖLMÜŞ

Ediz'in ölümüyle ilgili, ikinci kez gözaltına alınan servis şoförü Ümit Çeker ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Soruşturmanın ardından Ümit Çeker hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Çeker'in, "Hareket ettiğimde hostes Nilgün Ediz'i yerde gördüm. Düştüğü anı görmedim" ifadesine yer verildi. 

Ediz'in kesin ölüm nedeninin de otopsi raporunda, künt kafa travmasına bağlı kafatası kemik kırıkları, beyin kontüzyonu ve beyin kanaması neticesinde gerçekleştiği de belirtildi. İddianamede, Çeker'in alkolsüz olduğu, suçun bilinçli taksirle işlendiğine ilişkin herhangi bir delilin de bulunmadığına dikkat çekildi.

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