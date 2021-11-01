Aynı hava yolu şirketinde çalışan kabin amiri Fazlı A. ve hostes Ayten A., Kıbrıs'a gitti. Kumardan kazandıkları 20 bin lirayı bölüşemedi. Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, duruma sinirlenen hostes, arkadaşıyla birlikte kabin amirini darp etti. Silahlı yağma suçundan hapis talep edildi.

Olay geçtiğimiz aylarda yaşandı. 29 yaşındaki Fazlı A., bir havayolu şirketinde kabin memuru olarak çalışmaktaydı. Aynı şirkette çalışan Ayten A.'yla KKTC'ye giden Fazlı A., burada bir casinoda kumar oynadı.

HOSTESTEN ŞOK PLAN!

İkili 20 bin lira kazandı. Hostes Ayten A., "20 bin liranın yarısını ver" baskısı yaptı. Parayı alabilmek için genç adamı tehdit etti, hatta akıllara zarar bir plan yaptı.

EVİ BASTI, DARP ETTİ, PARAYI HESABINA ATTI

Bir arkadaşıyla Fazlı A.'nın Şişli'deki evine giderek önce genç adamı darp etti, ardından mobil bankacılık uygulamasıyla istediği parayı kendi hesabına yolladı.

CANINI ZOR KURTARDI

Darp edilen kabin amiri, yan komşusunun balkonuna geçerek canını kurtardı.

Polise yaptığı şikayet sonucu gözaltına alınan Ayten A., ifadesinde "Kişisel eşyalarımı almak için gittim" savunması yaptı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hostesin kimliği tespit edilemeyen arkadaşı hakkında inceleme başlatıldı. Ayten A. için 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından dava açıldı.







