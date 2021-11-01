Türkiye Hostesin akıllara zarar planı! Kumar parasını almayınca kabusu yaşattı

Hostesin akıllara zarar planı! Kumar parasını almayınca kabusu yaşattı

Türkiye

Hostesin akıllara zarar planı! Kumar parasını almayınca kabusu yaşattı

Hostes Ayten A. aynı hava yolu şirketinde çalışan kabin amiri Fazlı A. ile birlikte Kıbrıs'ta kumar oynadı. Kumardan kazandıkları parayı bölüşmek isteyen Ayten A. parayı alamayınca akılalmaz bir plan yaptı. Arkadaşlarıyla birlikte Fazıl A'nın evini basan Ayten A. genç adama kabusu yaşattı. Hostes Ayten, mobil bankacılık uygulamasıyla parayı hesabına aktarırken kabin memuru ise canını böyle kurtardı...

01 Kasım 2021, Pazartesi 10:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Aynı hava yolu şirketinde çalışan kabin amiri Fazlı A. ve hostes Ayten A., Kıbrıs'a gitti. Kumardan kazandıkları 20 bin lirayı bölüşemedi. Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, duruma sinirlenen hostes, arkadaşıyla birlikte kabin amirini darp etti. Silahlı yağma suçundan hapis talep edildi.

Olay geçtiğimiz aylarda yaşandı. 29 yaşındaki Fazlı A., bir havayolu şirketinde kabin memuru olarak çalışmaktaydı. Aynı şirkette çalışan Ayten A.'yla KKTC'ye giden Fazlı A., burada bir casinoda kumar oynadı.

HOSTESTEN ŞOK PLAN!

İkili 20 bin lira kazandı. Hostes Ayten A., "20 bin liranın yarısını ver" baskısı yaptı. Parayı alabilmek için genç adamı tehdit etti, hatta akıllara zarar bir plan yaptı.

EVİ BASTI, DARP ETTİ, PARAYI HESABINA ATTI

Bir arkadaşıyla Fazlı A.'nın Şişli'deki evine giderek önce genç adamı darp etti, ardından mobil bankacılık uygulamasıyla istediği parayı kendi hesabına yolladı.

CANINI ZOR KURTARDI

Darp edilen kabin amiri, yan komşusunun balkonuna geçerek canını kurtardı.

Polise yaptığı şikayet sonucu gözaltına alınan Ayten A., ifadesinde "Kişisel eşyalarımı almak için gittim" savunması yaptı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hostesin kimliği tespit edilemeyen arkadaşı hakkında inceleme başlatıldı. Ayten A. için 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından dava açıldı.

İlgili Haberler
Son dakika: Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur hakkında şok suçlama! İddiayı reddetti



Yazarlarımızdan
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Hakan Çelik
Hayallerdeki SUV
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Anahtar
Rauf Tamer
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Murat Gülderen
Jüpiter manzaralı evler geliyor
Murat Gülderen
Murat Çelik
COVID–19 pozitifim
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cumhuriyet’in ilan edildiği küçük ev…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul'daki DHKP-C üyeler kaçış için Pendik'te çukur kazmış!