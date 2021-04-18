Kültür & Sanat House of Gucci hakkında merak edilen her şey

House of Gucci hakkında merak edilen her şey

Kültür & Sanat

House of Gucci hakkında merak edilen her şey

Ünlü yönetmen Ridley Scott'ın merakla beklenen biyografik suç filmi House of Gucci'nin başrollerinde Adam Driver ve Lady Gaga yer alıyor. Peki film hakkında şimdiye kadar neler biliyoruz? İşte birçok ünlü ismi kadrosunda barındıran House of Gucci hakkında merak edilen detaylar...

18 Nisan 2021, Pazar 16:19 Son Güncelleme:
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Sinema dünyasının en meşhur yönetmenlerinden Ridley Scott'ın Gucci ailesine odaklanacak filminde ünlü Hollywood yıldızları Adam Driver ve Lady Gaga başrollerde yer alacak. İkili Maurizio Gucci ve Patrizia Reggiani'yi canlandıracak. Independent Türkçe'nin haberine göre ilk olarak 2006'da duyurulan projede Leonardo DiCaprio ve Angelina Jolie'nin olacağı iddia edilmişti ancak film uzun sürede askıda kaldı. Reggiani rolü için Penelope Cruz ve Margot Robbie gibi oyuncuların da ismi geçmişti. 

 Leonardo DiCaprio ve Angelina Jolie

Öte yandan 2016'da projeyi ünlü Çinli yönetmen Wong Kar Wai'ın gerçekleştireceği duyurulmuştu ancak film en son Ridley Scott'a teslim edildi. 

KİTABA DAYANIYOR

Merakla beklenen filmin çekimleri Şubat 2021'de İtalya'da başladı. Film temel olarak Sara Gay Forden'ın kaleme aldığı "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed" isimli kitaba dayanıyor. 

Yapım Gucci markasının patronlarından Maurizio Gucci ve eşi Patrizia Reggiani'nin sıradışı hikayesini anlatıyor. Gucci 1995'te Reggiani'nin tuttuğu kiralık bir katil tarafından öldürülmüştü. 

LADY GAGA VE ADAM DRİVER BAŞROLDE

Adam Driver ve Lady Gaga'nın yanı sıra filmde başka büyük isimler de yer alıyor. Al Pacino, Jared Leto, Selma Hayek, Jeremy Irons, Jack Huston, Reeve Carney de film için kamera karşısına geçecek. 

Filmin ABD'de 24 Kasım 2021'de vizyona girmesi bekleniyor. Sinemalarda gösterildikten sonra film Paramount+'tan da dijital olarak izlenebilecek. Film hem anlattığı hikaye hem yönetmeni hem de barındırdığı yıldız isimlerle bu yılın en çok ilgi uyandıran yapımları arasında. 


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