“How I Met Your Mother” devam dizisi “How I Met Your Father” için onay çıktı. Yeni dizinin, orijinal hikayeyle bağlantılı olup olmayacağı henüz net değil. Yeni dizi seyirciyi Sophie ve sıkı sıkıya bağlı arkadaş grubunun tam ortasına, 2021 yılına geri götüren bir hikaye olacak.

HOW I MET YOUR FATHER'DA BİZİ NERLER BEKLİYOR?

Beyazperde'de yer alan habere göre, yeni dizi seyirciyi Sophie ve sıkı sıkıya bağlı arkadaş grubunun tam ortasına, 2021 yılına geri götüren bir hikaye olacak. Onlar, hayattan ne istediklerini sorgulayacak, flört uygulamaları ve sınırsız seçenekler çağında nasıl aşık olunacağını anlatacak.

HOW I MET YOUR MOTHER'DA ROL ALAN TÜM OYUNCULAR

Jennifer Lopez

Alyson Hannigan

Joe Manganiello

Suzie Plakson

Bob Saget

Josh Radnor

Jason Segel

Cobie Smulders

Neil Patrick Harris

Sarah Chalke

Marshall Manesh

Bryan Callen

Cristine Rose

David Henrie

Taran Killam

Charlene Amoia

Carrie Underwood

David Burtka

Lyndsy Fonseca

Will Forte

Rachel Bilson

Geoff Stults

Jorge Garcia

Jennifer Morrison

Laura Bell Bundy

Andrew Caldwell

Wayne Brady

Katy Perry

Joe Nieves

Chris Romano

Jacob Hopkins

Nicole Scherzinger

Shane Schoeppner

Ashwyn Bagga

Jim Nantz

Bill Fagerbakke

Kaylee DeFer

Daniel Kash

Peter Katona

James Ryen

Lou George

Vanessa V. Johnston

Enrique Iglesias

Britney Spears

John Cho

Miranda Kerr

Nazanin Boniadi

Lindsey Morgan

Rachel Sterling

Jason Jones

Laura Prepon

Darcy Rose Byrnes

Dawn Olivieri

Virginia Williams

Eric Braeden

Ashley Williams

Becki Newton

Thomas Lennon

Michael Trucco

Chris Elliott

Ray Wise

Elena Diaz

Laura Soares

August Maturo

Cristin Milioti

Sherri Shepherd

Elizabeth Pan

Bridget Moynahan

Alexis Denisof

Bryan Cranston

Lucy Hale

HOW I MET YOUR MOTHER NE DEMEK?

'How I Met Your Mother' dizisine yeni başlayacakla ya da başayacan 'How I Met Your Mother' ne demek diye merak ediyor. 'How I Met Your Mother'ın Türkçe karşılığı, "Annenizle nasıl tanıştım?" demek

HOW I MET YOUR MOTHER KONUSU

'How I Met Your Father' müjdesinden sonra 'How I Met Your Mother' dizisinin konusu da birçok kişi tarafından merak ediliyor. 'How I Met Your Mother' dizisinin konusu şöyle: 2030 yılındayız; Ted Mosby çocuklarına anneleri ile tanışmasının ‘uzuuun’ hikayesini anlatıyor ve bir anda 2005 yılının Amerikası’na geri dönerek, beş sıkı dostun 20’li yaşlardaki eğlenceli yaşamalarına konuk oluyoruz. Ted, 27 yaşında Manhattan'lı bir mimardır. Hukuk fakültesinde okuyan Marshall ise en iyi dostudur ve dokuz yıldır beraber olduğu sevgilisi Lily vardır.

HOW I MET YOUR MOTHER'IN SIKI BEŞLİSİ

Ekibin son üyesi Barney Stenson ise nev-i şahsına münhasır, takım elbise tutkunu bir kadın avcısıdır. Bir gün Marshall Ted’e, Lily’ye evlenme teklif edeceğini söyleyince bekâr kalmak istemeyen Ted’in etekleri tutuşur. Ama evliliğin de herhangi biriyle olmayacağına ve hayatının gerçek aşkını bulacağına inanmaktadır. Tam da bu sırada Robin Scherbatsky ile tanışınca How I Met Your Mother’ın sıkı beşlisi tamamlanır. Kendileri de okul sıralarından arkadaş olan Carter Bays ve Craig Thomas'ın imzasını taşıyan dizi, zamanda gezinişiyle, karakterlerin günlük hayattan yansımaları ve kadın-erkek ilişkilerine bakış açısıyla, yakın dönemin en çok sevilen komedi sitcom yapımlarının başında geliyor.

HOW I MET YOUR MOTHER KAÇ SEZON?

How I Met Your Mother, 2005-2014 yılları arasında dokuz sezon ve 200'ün üzerinde bölüm boyunca CBS'te yayınlandı.

