'How I Met Your Father' geliyor! 'How I Met Your Mother' hayranlarına müjde!
How I Met Your Mother'ın hayranlarını çok sevindirecek bir haber geldi. How I Met Your Mother'ın devam dizisi How I Met Your Father için onay çıktı. How I Met Your Mother dizisi hakkında merak edilenleri tüm bilgileri bir araya getirdik. How I Met Your Mother oyuncuları kimler? İşte How I Met Your Mother konusu ve How I Met Your Mother kaç sezon sorularının yanıtı...
22 Nisan 2021, Perşembe 09:57 Son Güncelleme:
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“How I Met Your Mother” devam dizisi “How I Met Your Father” için onay çıktı. Yeni dizinin, orijinal hikayeyle bağlantılı olup olmayacağı henüz net değil. Yeni dizi seyirciyi Sophie ve sıkı sıkıya bağlı arkadaş grubunun tam ortasına, 2021 yılına geri götüren bir hikaye olacak.
HOW I MET YOUR FATHER'DA BİZİ NERLER BEKLİYOR?
Beyazperde'de yer alan habere göre, yeni dizi seyirciyi Sophie ve sıkı sıkıya bağlı arkadaş grubunun tam ortasına, 2021 yılına geri götüren bir hikaye olacak. Onlar, hayattan ne istediklerini sorgulayacak, flört uygulamaları ve sınırsız seçenekler çağında nasıl aşık olunacağını anlatacak.
HOW I MET YOUR MOTHER'DA ROL ALAN TÜM OYUNCULAR
- Jennifer Lopez
- Alyson Hannigan
- Joe Manganiello
- Suzie Plakson
- Bob Saget
- Josh Radnor
- Jason Segel
- Cobie Smulders
- Neil Patrick Harris
- Sarah Chalke
- Marshall Manesh
- Bryan Callen
- Cristine Rose
- David Henrie
- Taran Killam
- Charlene Amoia
- Carrie Underwood
- David Burtka
- Lyndsy Fonseca
- Will Forte
- Rachel Bilson
- Geoff Stults
- Jorge Garcia
- Jennifer Morrison
- Laura Bell Bundy
- Andrew Caldwell
- Wayne Brady
- Katy Perry
- Joe Nieves
- Chris Romano
- Jacob Hopkins
- Nicole Scherzinger
- Shane Schoeppner
- Ashwyn Bagga
- Jim Nantz
- Bill Fagerbakke
- Kaylee DeFer
- Daniel Kash
- Peter Katona
- James Ryen
- Lou George
- Vanessa V. Johnston
- Enrique Iglesias
- Britney Spears
- John Cho
- Miranda Kerr
- Nazanin Boniadi
- Lindsey Morgan
- Rachel Sterling
- Jason Jones
- Laura Prepon
- Darcy Rose Byrnes
- Dawn Olivieri
- Virginia Williams
- Eric Braeden
- Ashley Williams
- Becki Newton
- Thomas Lennon
- Michael Trucco
- Chris Elliott
- Ray Wise
- Elena Diaz
- Laura Soares
- August Maturo
- Cristin Milioti
- Sherri Shepherd
- Elizabeth Pan
- Bridget Moynahan
- Alexis Denisof
- Bryan Cranston
- Lucy Hale
HOW I MET YOUR MOTHER NE DEMEK?
'How I Met Your Mother' dizisine yeni başlayacakla ya da başayacan 'How I Met Your Mother' ne demek diye merak ediyor. 'How I Met Your Mother'ın Türkçe karşılığı, "Annenizle nasıl tanıştım?" demek
HOW I MET YOUR MOTHER KONUSU
'How I Met Your Father' müjdesinden sonra 'How I Met Your Mother' dizisinin konusu da birçok kişi tarafından merak ediliyor. 'How I Met Your Mother' dizisinin konusu şöyle: 2030 yılındayız; Ted Mosby çocuklarına anneleri ile tanışmasının ‘uzuuun’ hikayesini anlatıyor ve bir anda 2005 yılının Amerikası’na geri dönerek, beş sıkı dostun 20’li yaşlardaki eğlenceli yaşamalarına konuk oluyoruz. Ted, 27 yaşında Manhattan'lı bir mimardır. Hukuk fakültesinde okuyan Marshall ise en iyi dostudur ve dokuz yıldır beraber olduğu sevgilisi Lily vardır.
HOW I MET YOUR MOTHER'IN SIKI BEŞLİSİ
Ekibin son üyesi Barney Stenson ise nev-i şahsına münhasır, takım elbise tutkunu bir kadın avcısıdır. Bir gün Marshall Ted’e, Lily’ye evlenme teklif edeceğini söyleyince bekâr kalmak istemeyen Ted’in etekleri tutuşur. Ama evliliğin de herhangi biriyle olmayacağına ve hayatının gerçek aşkını bulacağına inanmaktadır. Tam da bu sırada Robin Scherbatsky ile tanışınca How I Met Your Mother’ın sıkı beşlisi tamamlanır. Kendileri de okul sıralarından arkadaş olan Carter Bays ve Craig Thomas'ın imzasını taşıyan dizi, zamanda gezinişiyle, karakterlerin günlük hayattan yansımaları ve kadın-erkek ilişkilerine bakış açısıyla, yakın dönemin en çok sevilen komedi sitcom yapımlarının başında geliyor.
HOW I MET YOUR MOTHER KAÇ SEZON?
How I Met Your Mother, 2005-2014 yılları arasında dokuz sezon ve 200'ün üzerinde bölüm boyunca CBS'te yayınlandı.