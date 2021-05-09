Kültür & Sanat How I Met Your Father ilk diziye bağlanacak!

How I Met Your Father ilk diziye bağlanacak!

Kültür & Sanat

How I Met Your Father ilk diziye bağlanacak!

Hulu'da yayımlanacak How I Met Your Father dizisinin başrol oyuncusu Hilary Duff yeni yapıma dair hayranları heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Duff'ın açıklamalarına göre, yeni dizi How I Met Your Mother'a bağlanacak.

09 Mayıs 2021, Pazar 09:20 Son Güncelleme:
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Dijital yayın platformu Hulu, en sevilen komedi dizileri arasında önemli bir yere sahip How I Met Your Mother'ın uzun süredir beklenen spin-off'u How I Met Your Father'ın yıldızı Hilary Duff Sirius XM'de yayımlanan The Jess Cagle Show isimli programda yeni diziye dair merak edilen soruları yanıtladı. Her ne kadar dizi hakkında çok fazla detay vermemeye dikkat etse de Duff, senaryonun değiştirildiğini ve How I Met Your Mother'la yeni dizi arasında bir köprü kurulacağını söyledi.

"UMARIM ORİJİNAL OYUNCULARDAN BAZILARI DA YER ALIR"

NTV'nin haberine göre Duff "Bütün sırları açıklamak istemiyorum ama senaryo kesinlikle bir miktar değiştiriliyor. Ama birbirleriyle bağlantılı ve bilirsiniz umarım orijinal dizinin oyuncu kadrosundan bazı konuk oyuncular yer alır" dedi.

AŞKI BULMA DENEYİMLERİ

Canlandıracağı Sophie karakterine dair de ipuçları veren Duff "Harika karakterler var ve sette başka bir aileye, başka bir televizyon ailesine sahip olacağım. Bu dizide aşk hikayeleri anlatmak için çok fazla fırsat var çünkü Sophie ve üç erkek arkadaşını konu alıyor. Tüm karmaşık yollardan geçerek hangisinin baba olduğunu araştırıyor. Sophie'nin aşkı bulma ve flört etmeye dair gençlik deneyimlerine ve bunların modern dünyada nasıl gerçekleştiğine tanık olmaktan hoşlanacaksınız" diye konuştu.


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