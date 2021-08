How I Met Your Father setinden ilk kare yayınlandı

How I Met Your Mother'ın spin-off'u How I Met Your Father'ın oyuncularından Hilary Duff, oyuncu kadrosuyla çekildiği fotoğrafı çarşamba günü yayımladı. Başarılı isim, Instagram'dan paylaştığı kareye "Kimler bizim için hazır? Birinin evinin önünde oturabiliyor olabiliriz de olmayabiliriz de….." yazdı. Diğer oyuncular da aynı gün sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştı. Francia Raisa fotoğrafa "Çocuklar, size inanılmaz bir hikaye anlatacağım; How I Met Your Father'ın oyuncu kadrosuyla nasıl tanıştığımın hikayesi" diye not düştü.









ORİJİNAL DİZİYE BAĞLANACAK

Bununla birlikte Duff, daha önce dizinin, How I Met Your Mother'a bağlanacağını "Bütün sırları açıklamak istemiyorum ama senaryo kesinlikle bir miktar değiştiriliyor. Ama birbirleriyle bağlantılı ve bilirsiniz umarım orijinal dizinin oyuncu kadrosundan bazı konuk oyuncular yer alır." diyerek açıklamıştı.

Duff ve Raisa'yla birlikte Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma ve Chris Lowell'ın rol alacağı dizi, dijital yayın platformu Hulu'da yayımlanacak.

OĞLUNA BABASIYLA TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATACAK

How I Met Your Mother'da Ted Mosby (Josh Radnor) karakterinin oynadığı rolün benzerini Duff'ın hayat verdiği Sophie canlandıracak. Sophie oğluna, babasıyla tanışma hikayesini anlatacak. Sophie ve arkadaşları, 2021'de başlayan hikayede hayattaki hedeflerini keşfederken dizi, ilişkilerini takip edecek. Karakterler çöpçatanlık uygulamalarının yanı sıra modern tanışma yöntemlerini ekranlara getirecek.

How I Met Your Mother'ın orijinal yaratıcıları Carter Bays ve Craig Thomas yeni dizinin yürütücü yapımcılığını üstlenirken dizinin yönetiminden Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger sorumlu.

Kaynak: Independent Türkçe