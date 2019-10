How I Met Your Mother'ın yıldızı Neil Patrick Harris, Matrix 4 filminde rol alacak

How I Met Your Mother'ın yıldızı Neil Patrick Harris, Matrix 4 filminde rol alacak How I Met Your Mother'daki Barney Stinson karakteriyle dünyaya adını duyuran Neil Patrick Harris, Matrix 4 filminde rol alacak. Matrix 4, Lana ve Lilly Wachowski Kardeşler tarafından yönetilecek. Neil Patrick Harris'in ise filmdeki rolü henüz resmi olarak açıklanmadı.