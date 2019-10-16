Morpheus'un gençliğini mi canlandıracak?

Warner Bros., kült film Matrix'in 4. filmle geri döneceğini açıklamıştı. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss ve Yahya Abdul-Mateen II'den sonra filmin oyuncu kadrosuna katılan bir diğer isim Neil Patrick Harris oldu.

Harris'in hangi rolde olacağı şu anda bilinmese de Variety'deki habere göre filmde Morpheus'un gençliği de görünecek ve bunu Neil Patrick Harris canlandırabilir. Siyahi bir karakter olan Morpheus'u sarışın bir aktör olan Harris'in nasıl canlandıracağı ise kafalarda soru işareti bırakıyor.

Önceki filmlerde Morpheus karakterini canlandıran Laurence Fishburne'ün 4. filmde yer alıp almayacağı da henüz belli değil.

Kariyerine sessiz sedasız devam ediyordu

Neil Patrick Harris, How I Met Your Mother dizisindeki Barney Stinson karakteriyle tüm dünyada tanınmıştı. Son olarak Netflix'in 'Talihsiz Serüvenler Dizisi' adlı yapımında rol alan Harris, 'Downsizing' ve 'Gone Girl' filmlerinde de rol almıştı.

Kemik kadro değişmedi

Matrix 4 filminin çekimlerine 2020 başında başlanması bekleniyor. Senaryoyu Grant Hill ve yardımcıları Alensandar Hemon ile David Mitchell yazıyor. Wachowski Kardeşler ise filmin yönetmeni olacak ve senaryoya destek verecek.

Önceki 3 film toplamda 1,6 milyar doları aşkın gişe yapmıştı ve tamamı Lana-Lily Wachowski Kardeşler tarafından yönetilmişti. Başrollerde ise yine Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss oynamıştı.