Hozatlı Ahmet Yurt, seslendirdiği deyişlerle halkın gönlünde yer etti ve Dede lakabı ile anılmaya başlandı. Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümüyle sesini geniş kitlelere duyuran Ahmet Yurt, vefatıyla sevenlerini üzdü.





HOZATLI AHMET YURT DEDE KİMDİR?

Hozatlı Ahmet Yurt Dede, 1934 yılında Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nin Güneykonak (Eski ismi Çakperi) köyünde dünyaya gözlerini açtı. Dersimli olan usta sanatçı hayatı boyunca toprağı olduğu Dersim halkı da dahil olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına türkülerini duyurdu.

Halk müziğindeki ustalığı ile günümüz sanatçıları tarafından da örnek alınmıştır. Halk Ozanı Ahmet Yurt, Türk halkı tarafından benimsendi ve milyonların zihninde " Dede " lakabıyla yer etti.

Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde "Eşrefoğlu" parçasını seslendiren Hozatlı Ahmet Yurt Dede geniş kitlelerce tanınmıştı.

AHMET YURT KAÇ YAŞINDA NEDEN ÖLDÜ?

87 yaşında hayata veda eden halk ozanı Ahmet Yurt’un doğal sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi.

AHMET YURT İÇİN SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Hozatlı Ahmet Yurt Dede’nin vefatı sanat dünyasından siyaset dünyasına üzüntü ile karşılandı. Siyasilerden Ahmet Yurt için başsağlığı mesajları geldi…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu" Sazıyla sözüyle insanımızın sesi olup, kültürümüzü nesilden nesile aktaran, büyük bir Ozanımız Hozatlı Ahmet Yurt Dede’nin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." paylaşımında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay " Has bahçenin çiçeği, büyük ozan Ahmet Yurt'u kaybettik. Devri daim olsun " notuyla halk ozanının bir türküsünü paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Anadolu’muzun has bahçesinden yolumuzu aydınlatan bir değeri daha kaybettik… Sazının teliyle yüreğimizi titreten halk ozanımız Hozatlı Ahmet Yurt Dede’yi kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” mesajı paylaştı.