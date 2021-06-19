HP, Elite Dragonfly serisini 11. nesil Intel işlemcilerle yeniledi

HP Elite Dragonfly G2, mavi metalik kaplama ve gümüş vurgularla tasarım anlamında çekici duruyor. Cihazın arkasında iki büyük menteşe göze çarpıyor. Gümüş renkle vurgulanan bu menteşeler, ekranın 180 derece geriye dönmesini sağlayarak, dizüstü bilgisayarı tablet benzeri bir cihaza dönüştürüyor.

Menteşedeki sağlamlık, HP Elite Dragonfly G2'nin genel yapı kalitesine kadar uzanıyor. Metal şasi, ufak birkaç darbeye ve çarpmaya dayanabilecek gibi görünüyor. Cihaz aynı zamanda ince ve 1 kg'dan daha hafif. Metalin kullanılmadığı yerlerde, okyanusa plastikler hoş bir dokunuş yaratıyor. 16 mm kalınlıkla cihaz oldukça ince. Aynı zamanda M1’li MacBook Pro 13 inç'e göre daha fazla bağlantı noktasıyla geliyor. Burada iki adet Thunderbolt 4/USB 4 Type-C bağlantı noktası (Bunlar şarj için de kullanılabiliyor), tam boyutlu USB-A, HDMI 2.0b ve ses jakı sizlere sunuluyor.

Tam boyutlu USB-A ve HDMI bağlantı noktalarına sahip olması, cihazın üretkenlik ve iş dizüstü bilgisayarı olduğu göz önüne alındığında memnuniyetle karşılanabilir. Bu, yanınızda bir adaptör taşımanıza gerek kalmadan eski çevre birimlerini buraya takabileceğiniz veya dizüstü bilgisayarı bir projektöre, monitöre veya TV'ye bağlayabileceğiniz anlamına da geliyor. Unutulmaması gereken bir nokta da, USB-C bağlantı noktalarının her ikisinin de makinenin sağ tarafında olması. Ancak her iki tarafta da USB-C bağlantı noktası olsaydı daha iyi olabilirdi.

HP Elite Dragonfly G2, ekran anlamında FHD veya 4K çözünürlük sunuyor. Bu, 2'si 1 arada bir cihaz olduğundan, aynı zamanda dokunmatik ekrana sahip. Parlak ve canlı 13 inç FHD ekranda görüntüler oldukça keskin ve ayrıntılı. Kutu içindeki ekran kalemi dokunmatik ekranla iyi çalışıyor ve Dragonfly G2'yi geleneksel dizüstü bilgisayarlara göre çok yönlü bir cihaz haline getiriyor. Ekranı çerçeveler de ince. Bu da dizüstü bilgisayarın genel boyutunu küçük tutarken aynı zamanda modern bir görünüm kazandırıyor.

Klavyeye, ince ve hafif bir dizüstü bilgisayar için etkileyici derecede büyük tuşlara sahip. Bir dizüstü bilgisayarda yaşanabilecek en tatmin edici yazma deneyimlerinden birini sağlıyor diyebiliriz. Rahat bir şekilde saatlerce yazı yazabilirsiniz. Dokunmatik yüzey de güzel ve büyük. Klavyenin sağ köşesinin altında, Windows 10'da oturum açmak için bir parmak izi tarayıcısı da var. Bu da genel olarak iyi çalışıyor.

Dragonfly G2 tablet modunda kullanıldığında klavye ekranın arkasında kalıyor. Bu, diğer birçok 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarda olduğu gibi burada da bir sorun. Ancak bu modda da Dragonfly G2’yi tutmak kolay. Bu arada G2 tablet modundayken klavye kendini kapatıyor, böylece yanlışlıkla tuşlara basma endişesinden kurtuluyorsunuz.

Cihaz, 16 GB RAM ile eşleştirilmiş 11. nesil Intel Core i7-1165G7 işlemciyle birlikte geliyor. Bu kombinasyon, yüklü olarak Windows 10 Pro'nun hızlı ve duyarlı olduğu anlamına geliyor. Daha güçlü bir üretkenlik makinesine ihtiyacınız varsa i7-1185G7 işlemci ve 32 GB'a kadar RAM’li modeli de alabilirsiniz. Cihazdaki 256 GB SSD’de oldukça hızlı. Genel olarak günlük görevler iyi bir şekilde halledebiliyor.

Özel bir grafik kartı olmasa da entegre Intel Iris Xe GPU kesinlikle fotoğraf düzenleme ve video düzenleme için yeterince iyi. Ancak profesyonellerin daha fazla güce ihtiyacı olabilir. Ancak bu makineyle ne yazık ki oyun oynayamazsınız. Video konferans gibi zorlu görevleri gerçekleştirirken, HP Elite Dragonfly G2’nin fanları her şeyi serin tutmak için devreye giriyor. Ancak ürettikleri gürültü rahatsız edici veya dikkat dağıtıcı değil.

Dahili Bang & Olufsen hoparlörler, bozulma olmadan odayı sesle doldurabiliyor. Bir dizüstü bilgisayarda duyacağınız en iyi hoparlörlerden biri de burada var diyebiliriz. Web kamerası 720p olsa da, iyi bir iş çıkarıyor. Birkaç görüntülü görüşmeye katıldığımızda, görüntü ve sesi netti Kullanılmadığında klavyede web kamerasını kapatmak için özel bir düğme de var. Bu, biraz daha fazla huzur isteyen herkes için güzel bir özellik.

Intel, 11. nesil işlemcileriyle çalışan tüm dizüstü bilgisayarlarda, özellikle Intel Evo sertifikasına sahip olanların etkileyici bir pile sahip olmasını sağlamak için ortak bir çaba gösterdi. HP Elite Dragonfly G2, pil bitene kadar yaptığımız 1080p video döngü tesinde 11 saat 30 dakika ayakta kalabildi. PC Mark 10 pil ömrü testinde ise pil sekiz saatten biraz fazla süre tükendi. Kısaca günün büyük bir kısmında dizüstü bilgisayarı prize takmak zorunda kalmadan çalışabilirsiniz.

Kısaca HP Elite Dragonfly G2, bir iş dizüstü bilgisayarı olarak tasarlandığından oldukça şık. Aynı zamanda 2'si 1 arada bir dizüstü bilgisayarın peşindesiniz Dragonfly G2 yine uygun bir seçim olabilir. Öte yandan bütçeniz kısıtlıysa HP Elite Dragonfly G2’nin uygun fiyatlı bir cihaz olmadığını da unutmayın.