HP’nin bir kilogramdan hafif bilgisayarı Elite Dragonfly Türkiye’de

HP Elite Dragonfly, hafif ama güçlü yapısı ve 24,5 saatlik batarya ömrüyle 13 inçlik bir kurumsal dönüştürülebilir bilgisayar içinde en uzun batarya ömrü ve en yeni Wi-Fi 6 bağlantı imkanı sunuyor. Opsiyonel gigabit sınıfındaki 4G LTE ise, çalışanların dünyada 4x4 LTE antenlerine sahip ilk kurumsal dönüştürülebilir PC'leriyle her an bağlantıda olmalarını ve birlikte çalışabilmelerini sağlıyor. Bilgisayar aynı zamanda kişisel sağlık uygulaması HP WorkWell'in yüklü olduğu tek kurumsal dönüştürülebilir PC olarak öne çıkıyor.

Yeniden tasarlanan ultra hafif, sessiz ve arkadan aydınlatmalı klavyenin yanı sıra aynı zamanda tıklama seslerine son veriyor ve daha yumuşak çalışma deneyimi için ince ve cam touchpad'i ile çalışma imkanı sunuyor. 13 inçlik kurumsal dönüştürülebilir bilgisayarlar arasında yaklaşık yüzde 86 ile HP'nin en yüksek ekran-gövde oranına sahip HP Dragonfly Elite, anında tabletten PC'ye dönüşebiliyor.

Intel'in ‘Project Athena' inovasyon programının hedef özelliklerine ve ana deneyimlerine uygun. 8. Nesil Intel Core vPro işlemciyle kurumsal performans için en iyi deneyimi sunuyor. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5'e kıyasla üç kata kadar daha fazla indirme hızı sunarak kalabalık ortamlarda bile daha yüksek performans sunuyor. HP Sure Sense, yapay zekanın gücünü kullanarak mobil çalışanları kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyor.

HP Sure Recover ve üzerinde gelen bütünleşik yeniden imajlama özelliği ile kullanıcıların her zaman ve her yerde verilerini hızlıca yedeklemelerini ve uygulamalarını çalıştırmalarını sağlıyor.

HP'nin ödüllü entegre gizlilik ekranı HP Sure View, kullanıcılarının yaptıklarının etrafındakiler tarafından görülmemesini sağlıyor.

HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman konuya ilişkin ”Magnezyum kasa kullanılarak üretilen HP Elite Dragonfly'ın bazı parçalarında, geri dönüşüme kazandırılan plastikler kullanıldı. Bu yönüyle okyanuslarda plastik kirliliği oluşmasını engellemeye katkıda bulunan ilk ekran HP Elite Display ve Haiti'de toplanan 35 milyon plastik şişelerden üretilen orijinal HP mürekkep kartuşları da diğer iki ürün olarak sıralanıyor. HP, bu alandaki faaliyetlerini artırarak 2020'de piyasaya süreceği tüm yeni HP Elite ve HP Pro masaüstü bilgisayarlarında ve notebooklarında geri dönüşüme kazandırılan plastikleri kullanacak” ifadelerini kullandı.

HP Elite Dragonfly'ın fiyatı ise 1.299 dolar + KDV’den başlıyor.