HPV aşısı çocukluk çağında yaptırılmalı

İnsan papilloma virüsü (HPV), genital siğillerin yanı sıra rahim ağzı kanserine de neden olabilen bir virüstür. Cinsel ilişki yoluyla ve bazı cilt teması türleriyle yayılabilir. HPV ayrıca penis, anüs, vajina, vulva ve boğaz gibi bölgelerde kansere yol açabilir. Son araştırmalar, kadınlarda kardiyovasküler hastalık ile bağlantılı olabileceğini düşündürmektedir.

HPV aşısı neden tavsiye edilir?

HPV çok yaygın bir enfeksiyondur. HPV bazı kanser türlerine ve genital siğillere neden olabilir. HPV’nin neden olduğu kanser türleri rahim ağzı kanseri, vulva kanseri, vajina kanseri, penis kanseri, anal kanser, rektum kanseri ve gırtlak kanseridir.

HPV aşısı; enfeksiyonun ve HPV'nin yayılmasının ve kansere neden olmasının önlenmesindeki en etkili yoldur. Ancak HPV aşısı, kişi cinsel olarak aktif hale gelmeden önce daha etkilidir. Bu nedenle hem erkek, hem de kız çocukları HPV'ye karşı uygun yaşta aşılanmalıdır.

HPV aşısı, her tür HPV'ye karşı koruma sağlamaz. Bu nedenle cinsel olarak aktif olan kişiler bariyer yöntemlerle korunmayı tercih edebilir. Kadınlar düzenli olarak jinekolojik kontrollerini yaptırmalı ve önerildiği şekilde (genellikle 21 yaşından itibaren) Pap Smear yaptırmalıdır.

HPV aşısının faydaları nelerdir?

HPV aşısı, belirli kanserlere yol açabilen HPV tiplerine karşı koruma sağlar. Bazı aşılar, genital siğillere neden olduğu bilinen tiplere karşı da koruma sağlar. Genel olarak, HPV aşısının başlıca avantajları kansere ve genital siğillere karşı koruma sağlamasıdır.

HPV aşısının yan etkileri veya başka dezavantajları var mı?

HPV aşısı yan etkilere neden olabilir. Ancak bunlar nadirdir. Bugüne kadar, aşıların neden olduğu ciddi bir yan etki gösterilmemiştir. Çoğu insan, herhangi bir ciddi yan etkisi olmadan HPV aşısı yaptırabilir. En sık görülen yan etkiler enjeksiyon bölgesinde ağrı, hafif ateş, şişlik ve kızarıklıktır. Baş dönmesi, bayılma, mide bulantısı ve kusma çok nadirdir. Aşıya karşı alerjik reaksiyonlar nadir görülmektedir.

HPV aşısı nasıl uygulanır?

Aşı, 11-12 yaş arası kız ve erkek çocuklara ve henüz aşılanmamış daha büyük çocuklara önerilir. Aşı birden fazla olarak uygulanabilir: 11-12 yaş arası çocuklar 6 veya 12 aylık bir süre içinde 2 doz aşı olurlar. 15–26 yaş aralığındaki gençler ve genç yetişkinler için 6 aylık bir süre içinde 3 doz olarak uygulanır. Kadınlarda yaş sınırı bulunmamaktadır.





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