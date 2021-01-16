Beden Sağlığı HPV aşısı olmayanlara ölüm riski var

HPV aşısı olmayanlara ölüm riski var

Beden Sağlığı

HPV aşısı olmayanlara ölüm riski var

Daha çok cinsel yolla bulaşan insan papilloma virüsünü (HPV) durdurmak için yapılan HPV aşısı ile rahim ağzı kanseri önlenebilecek. Araştırmacılar, gelişmiş ülkelerde HPV aşısı ile söz konusu kanseri neredeyse tamamen önlenebileceğini açıkladı.

16 Ocak 2021, Cumartesi 13:50 Son Güncelleme:
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‘The Lancet Oncology’ tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, HPV aşısı ve muayene olmayan 44 milyondan fazla kadına önümüzdeki 50 yıl içinde rahim ağzı kanseri teşhisi konulacağı tahmin ediliyor. Rahim ağzı kanseri teşhisi konulması muhtemel kadınların üçte ikisi ise refah seviyesi düşük olan ‘fakir’ ülkelerde yaşayanlar. Önlem alınmadığı takdirde bu kadınlardan 15 milyonunun ölme riski söz konusu.

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Öte yandan sağlık taraması ve HPV aşısı olunduğu takdirde 13 milyondan fazla rahim ağzı kanseri 21. yüzyılın yarısına kadar önlenebilecek.

Araştırmada 12 ila 15 yaşındaki kız çocuklarının yüzde 80’inin 2020’den itibaren HPV aşısı olacağı öngörülerek söz konusu sonuçlara ulaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporuna göre 2018’de 570 bin yeni rahim kanseri teşhisi konuldu. Rahim ağzı kanseri böylelikle meme kanseri, kolon ve akciğer kanserinden sonra kadınlarda en sık rastlanan dördüncü kanser tipi oldu.


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