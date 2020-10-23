HPV ile doğurganlık arasında bir bağlantı var mı?

Bazı HPV türleri, bir kadının rahim ağzı kanseri riskini artırabilir . Kanserli veya kanser öncesi hücrelerin rahim ağzından uzaklaştırılması da doğurganlığı etkileyebilir.

HPV tedavisi bir kadının doğurganlığını nasıl etkiler?

HPV enfeksiyonları her zaman tedavi gerektirmez . Doktorunuz anormal hücreleri almaları gerektiğine karar verirse, aşağıdaki tekniklerden birini kullanacaktır:

Kriyoterapi veya donma ve anormal dokunun ortadan kaldırılması

Serviksin bir kısmını çıkarmak için koni biyopsisi

Bu tedaviler rahim ağzının daralmasına da neden olabilir. Bu, spermin yavaşlamasına ve yumurtanın döllenmesini zorlaştırmasına neden olabilir .

Bazı tedaviler de rahim ağzının zayıflamasına neden olabilir. Bu kısırlığa veya hamile kalmada zorluğa neden olmasa da, servikal yetmezliğe yol açabilir ve bu da rahim ağzınızın gebeliğiniz vadeden önce genişlemesine ve incelmesine neden olabilir.

HPV bir erkeğin üremesini nasıl etkiler?

HPV ile enfekte olmuş sperm bir yumurtayı döllerse, erken düşük yapma riskini artırabilir. 2014 yılında yapılan bir araştırma , HPV ile enfekte olmuş spermin erkek ve çift kısırlığına katkıda bulunabileceğini buldu .

Ek olarak, 2015 yılında yapılan bir çalışma , HPV'nin sperm hareketliliği üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu sonucuna varmıştır.

Bununla birlikte, bunların tutarlı bulgular olup olmadığını belirlemek için erkeklerde HPV'nin etkileri üzerine daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

HPV aşısı ile doğurganlık arasında bir bağlantı var mı?

İnsanlar bir zamanlar HPV aşısının kısırlığa neden olduğunu düşünüyorlardı . Bu fikir büyük ölçüde çürütüldü. Şimdi aşının doğurganlığı artırabildiği ve kanseri engellediği ortaya çıktı.







