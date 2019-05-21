HR Summit 2019, Türkiye'de İK'ya yön veren önde gelen firmalarının üst düzey insan kaynakları yöneticilerini bir kez daha bir araya getirdi. Zirve kapsamında her yıl gerçekleştirilen İK’nın Yıldızları Ödül Töreni ile ödüller sahiplerini buldu.

Saray Muhallebicisi, Ocak-Aralık 2018 tarihleri arasındaki sistem kullanım performansıyla İK’nın Yıldızları ödülünü bu yıl üçüncü kez almaya daha hak kazandı.

Saray Muhallebicisi, istikrarlı çalışmaları neticesinde kazandığı ödül ile başarısına bir yenisini daha ekledi. İstanbul’un en eski ve köklü mekanları arasında yer alan Saray Muhallebicisi, müşterilerine vermiş olduğu ürün ve hizmetleri uluslararası standartlara taşırken sürekli daha iyiyi yakalama çabasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

84 yıllık lezzet mirasını İstanbul’un dokusuyla buluşturan ve misafirlerine kendini özel hissettirme alışkanlığı sunan Saray Muhallebicisi hem İstanbulluların hem de şehri ziyaret eden herkesin kalbinde farklı bir yerdedir.