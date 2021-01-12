Türkiye Hrant Dink davasında Okan Şimşek yakalandı

Hrant Dink davasında Okan Şimşek yakalandı

Türkiye

Hrant Dink davasında Okan Şimşek yakalandı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine yönelik dava kapsamında dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek tutuklandı.

12 Ocak 2021, Salı 17:43 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdiği eski Trabzon İl Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Okan Şimşek'in Manisa'da bulunduğunu tespit etti.

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Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki bir adreste yakalanan Okan Şimşek, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, cezaevine gönderildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın 8 Ocak'ta yapılan duruşmasında, cinayet döneminde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

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