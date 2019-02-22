HSK, kararname prensiplerini açıkladı

Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, adli ve idari yargıda kararnamenin 31 Mayıs'a kadar ilan edilmesi planlanıyor.

2 Eylül'de faaliyete geçirilmesi hedeflenen Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemelerinin hakim ve savcı ihtiyacı da duyuruldu.

Kararname prensiplerine, ihtiyaç listelerine HSK'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.