Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni bugün gerçekleştirildi. Peki, HSK kura sonuçları açıklandı mı? HSK kura sonuçları ile ilgili detaylar…

22. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının kuraları Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle çekildi. Bin 446 adayın, ilk görev yerleri çekilen kurayla belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende 788 hakim, 658 Cumhuriyet savcısı kura çekilişi ile belirlendi .

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni’nde katılımcılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün kura çekerek görevlerine başlayacak olan bin 446 Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısını şimdiden tebrik ediyorum. Halen ülkemizde 19 bin 349 hakim ve savcı görev yapıyor. Adalet teşkilatımızın gücüne güç katacak sizlerin vazife üstlenmenizle birlikte bu rakam 20 bin 795’e çıkıyor. Kura ile atandıkları yerlerde görev yapacak olan her bir arkadaşıma meslek hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kuraya katılan hakim ve savcılara, adliye binalarının dışında ve mahkeme salonlarında yer alan "Adalet mülkün temelidir" sözünün tüm hayatları boyunca rehberleri olmasını temenni eden Erdoğan, "Devlet, adalet üzerinde yükselir, gelişir, güçlenir ve büyür. Adaletin olmadığı bir devlet, tıpkı temelsiz bina gibi önünde sonunda yıkılıp gitmeye mahkumdur. İlk insandan beri devam eden adalet arayışı, kıyamete kadar da sürecektir. İnsanlık tarihinin tüm önemli dönüm noktalarının gerisinde, öyle ya da böyle adalet arayışından kaynaklanan kıyamlar, mücadeleler, başkaldırılar vardır. Bugün de dünyada en çok ihtiyaç duyulan, en çok beklenen adalettir." diye konuştu.

Erdoğan, 22. Dönem Adli Yargı Hakimi ve adayı olarak birinci olan Seha Demirel’i de özet, kısa, veciz konuşması nedeniyle kutladı ve başarı plaketi takdim etti.

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