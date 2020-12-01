Huami yeni akıllı saatlerini resmi olarak duyurdu

Xiaomi bünyesinde bulunan Huami, Amazfit GTS 2’ye göre daha küçük Amazfit GTS 2 mini ve Amazfit POP’un GPS destekli modelini resmi olarak duyurdu.

Huami’nin yeni akıllı saati, 1,55 inç boyutunda 354 x 306 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir panelle kullanıcı karşısına çıkıyor. Always on Display özelliğini bünyesinde barındıran akıllı saat, kullanıcıların 7/24 kalp atış hızını takip ediyor. Ayrıca cihaz kandaki oksijen oranını da ölçebiliyor.

Amazfit GTS 2 mini, alüminyum alaşımlı gövdesi ile kullanıcılara oldukça sağlam bir yapı sunuyor. Cihaz ayrıca bünyesinde barındırdığı özellik sayesinde 5 ATM su basıncına da dayanıklı. Huami, cihazın güç tasarruf modundayken tek bir şarjla 21 güne kadar kullanım ömrü sunduğunu aktarıyor. Amazfit GTS 2 mini, spor yapan kullanıcıları memnun ederek 70’in üzerinde spor modunu da destekliyor.

Huami’nin yeni akıllı saati Amazfit GTS 2 mini’nin, yeşil, pembe ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Cihazın fiyatı ise 105 dolar.

Huami Amazfit POP Pro

Huami, Amazfit GTS 2 mini’nin yanında ayrıca, Amazfit POP’un GPS modülüne sahip Amazfit POP Pro’yu da tanıttı. Cihaz 1,43 inç TFT bir ekranla gelecek. Bu ekran kullanıcılara 320 x 302 piksel çözünürlük sunacak. 60’dan fazla spor modunu destekleyen Amazfit POP Pro ayrıca, stres takibi, bildirim kontrolü, adet döngüsü takibi arama yanıtlama gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihaz ayrıca, 5 ATM’ye kadar suya dayanıklı yapısı ve 9 güne varan kullanım ömrüyle piyasaya sunulacak.

Huami Amazfit POP Pro’nun fiyatı ise 60 dolar.

Geçen ay Türkiye pazarına da gireceği açıklanan Huami’nin yeni akıllı saatlerini ülkemizde de satışa sunacağı tahmin ediliyor. Ancak şirket konu hakkında resmi bir açıklamada yapmadı.



