Onur Binay/posta.com.tr

Huawei yıllık akıllı telefonun sevkiyatının, yıllık % 50 artışla 240 milyondan fazla ünite olduğunu açıkladı. Bu sayının önemli bir kısmını Mate ve P serilerindeki modeller oluşturdu.

5G akıllı telefonun toplam satışı geçen yıl 6.9 milyon adedi aştı. Huawei Watch GT 2 dahil olmak üzere giyilebilir cihazlar 2 milyon adet satıldı. FreeBuds 3 kablosuz kulaklık 1 milyon adet sattı ve Huawei VR cam, Çin'deki satışların ilk gününde 10.000 adet kaydetti.

Huawei Health uygulamasındaki toplam kullanıcı sayısı 100 milyonu aştı. Şirketin bulut hizmetleri daha fazla bölgede ve aylık aktif kullanıcılarda genişledi.

Huawei Başkanı Eric Xu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin tüm zorluklarına rağmen, 2019'da yıllık yüzde 18 artışla 850 milyar yuan (121.72 milyar dolar) gelir elde ederek, yeni bir rekor kırdıklarını söylemişti.



