Japonya merkezli akıllı kondansatör üreticisi Taiyo Yuden şirketinin CEO’su Shoichi Tosaka, şirketinin yıllık 5G baz istasyonu siparişleri aldığını ve önümüzdeki haftalar için 5G akıllı telefon bileşenleri için de sipariş almayı beklediklerini açıkladı. Tosaka aynı zamanda Huawei’nin önümüzdeki yıl kendi başına 100 milyon 5G destekli akıllı telefon satacağını beklediğini belirtti.

Huawei, yüksek seviyeli cihazlarının yanı sıra bütçe dostu modellerine de 5G teknolojisini entegre ederek 5G teknolojisini daha fazla yaymak istiyor.







