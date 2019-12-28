Huawei 2020'de 100 milyon 5G'li akıllı telefon satabilir
Başta Çin olmak üzere dünya çapındaki hemen hemen her ülke, 5G teknolojisine yatırım yapmaya başladı. Çinli Huawei de 2020 yılında bu teknolojiye sahip en az 100 milyon cihaz satmayı planlıyor.
Japonya merkezli akıllı kondansatör üreticisi Taiyo Yuden şirketinin CEO’su Shoichi Tosaka, şirketinin yıllık 5G baz istasyonu siparişleri aldığını ve önümüzdeki haftalar için 5G akıllı telefon bileşenleri için de sipariş almayı beklediklerini açıkladı. Tosaka aynı zamanda Huawei’nin önümüzdeki yıl kendi başına 100 milyon 5G destekli akıllı telefon satacağını beklediğini belirtti.
Huawei, yüksek seviyeli cihazlarının yanı sıra bütçe dostu modellerine de 5G teknolojisini entegre ederek 5G teknolojisini daha fazla yaymak istiyor.