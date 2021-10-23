Huawei, 2021’de 320.4 milyar Çin yuanı gelir elde etti
Huawei, Viyana'da, yeni cihazlarını tanıtmasının yanı sıra finansal sonuçlarını da açıkladı. Tahminlere göre, Huawei'nin 2020 yılında elde ettiği 'güzel' sonuçların bu yıl da tekrarlanması bekleniyor. Şu ana kadar şirket 320,4 milyar Çin yuanı (CNY) gelir elde etti, net kar marjı yüzde 9,8'e ve tüketici iş geliri 135,7 milyar Çin yuanına ulaştı.
23 Ekim 2021, Cumartesi 14:38 Son Güncelleme:
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Huawei, her yıl satış gelirinin yüzde 10'undan fazlasını araştırma ve geliştirmeye ayırıyor. Son 10 yılda şirket, 720 milyon Çin yuanını aştı. Sürekli büyüme, güçlü pazar konumunu da garanti ediyor. Fortune 500 listesine göre Huawei, Ağustos 2021'de 2020'ye göre 5 puanlık artışla 44'üncü sırada yer aldı. Şirket ayrıca, fiziksel mağaza ağını sürekli geliştiriyor. 20 Ekim'de Avusturya'nın Viyana kentinde, tasarım ve modern teknoloji gibi şirketin en güçlü özelliklerini birleştiren yeni bir amiral gemisi mağazası açıldı.
HMS ekosistemi hızlı bir büyüme elde etti
HMS ekosistemi, Huawei'nin tescilli işletim platformu olan HMS Core ile entegre 165 binden fazla uygulamayla (30 Haziran 2021 rakamlarına göre) küresel olarak hızlı bir büyüme elde etti.
AppGallery, şu anda dünya çapında 560 milyon aylık aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası. AppGallery'de 2020 yılı içinde toplam 384,4 milyar uygulama indirildi. 2020'de Çin dışında AppGallery'de sunulan uygulama sayısı 2019'un 10 katından fazla oldu.