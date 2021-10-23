Huawei, 2021’de 320.4 milyar Çin yuanı gelir elde etti

Huawei, her yıl satış gelirinin yüzde 10'undan fazlasını araştırma ve geliştirmeye ayırıyor. Son 10 yılda şirket, 720 milyon Çin yuanını aştı. Sürekli büyüme, güçlü pazar konumunu da garanti ediyor. Fortune 500 listesine göre Huawei, Ağustos 2021'de 2020'ye göre 5 puanlık artışla 44'üncü sırada yer aldı. Şirket ayrıca, fiziksel mağaza ağını sürekli geliştiriyor. 20 Ekim'de Avusturya'nın Viyana kentinde, tasarım ve modern teknoloji gibi şirketin en güçlü özelliklerini birleştiren yeni bir amiral gemisi mağazası açıldı.

HMS ekosistemi hızlı bir büyüme elde etti

HMS ekosistemi, Huawei'nin tescilli işletim platformu olan HMS Core ile entegre 165 binden fazla uygulamayla (30 Haziran 2021 rakamlarına göre) küresel olarak hızlı bir büyüme elde etti.

AppGallery, şu anda dünya çapında 560 milyon aylık aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası. AppGallery'de 2020 yılı içinde toplam 384,4 milyar uygulama indirildi. 2020'de Çin dışında AppGallery'de sunulan uygulama sayısı 2019'un 10 katından fazla oldu.



