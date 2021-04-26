Huawei, 6G için uzaya uydu göndermeye hazırlanıyor

Huawei, şimdi de 6G bağlantısı için test uyduları geliştirmeye başladığını ve bunun da yakında hazır olacağını duyurdu.

6G için bir süredir üzerinde çalışan Huawei ve Çin merkezli ortakları, bu teknolojinin doğrulanması için iki uydunun geliştirildiği bildirildi.

Global Times tarafından yayımlanan haberde, Çin'in ağ oluşturma ve anahtarlama gibi temel teknolojileri için büyük önem taşıdığı belirtilen bu gelişmenin 6G teknolojisinin kullanılması adına da önem arz ediyor.

Şu an için resmi kaynaklar tarafından duyurulmayan haber, Huawei'nin 5G'den 50 kat daha hızlı olan 6G ağlarında çalışmasının normal bir gelişme olduğu aktarılıyor.