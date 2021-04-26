Bilim & Teknoloji Huawei, 6G için uzaya uydu göndermeye hazırlanıyor

Huawei, 6G için uzaya uydu göndermeye hazırlanıyor

Bilim & Teknoloji

Huawei, 6G için uzaya uydu göndermeye hazırlanıyor

Çin’den gelen son bilgilere göre Huawei, 5G’nin yerini alacak 6G altyapısı için temmuz ayında test uyduları göndermeye hazırlanıyor.

26 Nisan 2021, Pazartesi 12:14 Son Güncelleme:
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Huawei, şimdi de 6G bağlantısı için test uyduları geliştirmeye başladığını ve bunun da yakında hazır olacağını duyurdu.

6G için bir süredir üzerinde çalışan Huawei ve Çin merkezli ortakları, bu teknolojinin doğrulanması için iki uydunun geliştirildiği bildirildi.

Global Times tarafından yayımlanan haberde, Çin'in ağ oluşturma ve anahtarlama gibi temel teknolojileri için büyük önem taşıdığı belirtilen bu gelişmenin 6G teknolojisinin kullanılması adına da önem arz ediyor.

Şu an için resmi kaynaklar tarafından duyurulmayan haber, Huawei'nin 5G'den 50 kat daha hızlı olan 6G ağlarında çalışmasının normal bir gelişme olduğu aktarılıyor.

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