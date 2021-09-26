Huawei: Akıllı telefon pazarından çekilmeyeceğiz

Huawei, birkaç yıldır ABD yasağıyla mücadele ediyor. ABD yaptırımlarının yürürlüğe girmesinden bu yana, Huawei'nin akıllı telefon işi benzeri görülmemiş zorluklarla karşılaştı. Çip sınırlamaları nedeniyle şirket, 5G yongaları satın alamıyor ve yonga üreticileri Huawei'ye yalnızca 4G yongaları satabiliyor.

Huawei Full Connect Konferansı'nda şirket başkanı Xu Zhijun, Huawei'nin akıllı telefon işinin gerçekten de ABD yaptırımları nedeniyle zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Zhijun, 5G destekli Huawei akıllı telefonların şu anda satın alınmasının zor olduğunu belirtti. Yine de Huawei'nin cep telefonu işini bırakmayacağını vurguladı. Ayrıca şirket, akıllı telefon işini tekrar rayına oturtmak için çok çalışıyor. Huawei, kullanıcıların 5G akıllı telefonlarını satın almaya ikna olmalarının birkaç yıl alabileceğini de kabul ediyor.

Huawei kısa süre önce Huawei P50 serisini piyasaya sürdü ve bu akıllı telefonlar 5G ağlarını desteklemiyor.