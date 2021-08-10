Bilim & Teknoloji Huawei akıllı telefon pazarından vazgeçmeyeceğini açıkladı

Huawei akıllı telefon pazarından vazgeçmeyeceğini açıkladı

Bilim & Teknoloji

Huawei akıllı telefon pazarından vazgeçmeyeceğini açıkladı

Huawei, akıllı telefon pazarından ayrılmayacağını kamuoyuna duyurdu. Ayrıca, Huawei başkan yardımcısı Hu Houkun, Huawei akıllı telefonlarının önümüzdeki birkaç yıl içinde pazara liderlik edeceğini iddia etti.

10 Ağustos 2021, Salı 09:55 Son Güncelleme:
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Huawei 2021'in ilk yarısı için gelir raporlarını açıkladı. Rapor, şirketin 320,4 milyar yuan (49,4 milyar dolar) satış gelirine sahip olduğunu gösteriyor. Çinli üreticinin net kar marjı %9,8. Bu, gelirde %29,43'lük bir düşüş olmasına rağmen, şirket genel faaliyet sonuçlarının beklentilerle uyumlu olduğu konusunda ısrar ediyor.

Mali raporun yayınlanmasıyla ilgili bir basın toplantısında, Huawei Tüketici Genel Müdürü Yu Chengdong, "ABD yaptırımının 5G özellikli Huawei akıllı telefonların piyasaya sürülmesini kısıtladığını ve 5G çiplerinin yalnızca 4G olarak kullanılabilecek hale geldiğini" söyledi.

Huawei P50 serisi, 5G'yi desteklemiyor ve yalnızca 4G bağlantısı sunuyor. Huawei P50 serisi, beşinci nesil ağlar için destek sunmayan Snapdragon 888 ve Kirin 9000 yonga setlerinde iki versiyona sahip. Çinli üreticinin 2022'de 5G sorununu çözmesi bekleniyor.

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