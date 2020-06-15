Huawei akıllı telefon satışları ile Samsung’u geride bıraktı

Counterpoint Research tarafından paylaşılan rapora göre Huawei, Nisan ayında Samsung’u geride bırakarak ilk kez dünyanın en büyük telefon üreticisi oldu.

Huawei, nisan ayında pazar payını yüzde 19'a çıkararak sektörde ilk sıraya yerleşti. Samsung ise aynı dönemde yüzde 17 ile ikinci sırada yer aldı.

ABD'nin Huawei’ye getirdiği yasak, ülkedeki vatanseverlik duygusunu tetikleyerek daha fazla Huawei cihazı satın alınmasını sağladı.

Huawei, P ve Mate serisi akıllı telefonlarıyla en iyi mobil fotoğraf deneyimlerinden birini sunuyor. Honor X10 serisi ise daha ucuz fiyata 5G ve üstün performans vadediyor.



