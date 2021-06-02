Huawei bildiğiniz üzere ABD yaptırımları yüzünden Android işletim sisteminden mahrum kalmıştı. Şirket şimdiyse Android ve iOS işletim sistemlerine rakip HarmonyOS adlı işletim sistemini duyurdu. Bu işletim sistemi Huawei’nin akıllı telefon, tablet, akıllı saat hatta televizyonlarda da yer alacak.

HarmonyOS işletim sistemi, ikinci sürümü Harmony 2.0 ile mobil kullanıcılara sunulacak. İşletim sistemi, akıllı telefonlar, tabletler, TV’ler, IoT cihazları ve daha birçok cihaz için yayınlanacak.

HarmonyOS, tek bir kod yapısı (code base) ile telefon, televizyon, tablet ve saat gibi pek çok üründe kullanılabilir geliştirmelere zemin hazırlayacak. DsoftBus teknolojisi ile farklı cihazlar birlikte çok daha efektif çalışabilecek. Telefon ile yönetilen bir drone'nun üzerindeki kameraya erişim sağlayıp bunu görüntülü görüşmeye taşıyabilecek.

HarmonyOS’un odaklandığı yer tüm Huawei ekosistemini tek bir işletim sistemi bünyesinde çalıştırmak. Kullanıcılar, bu sayede akıllı saatlerini, tabletlerini ve telefonlarını çok daha rahat kontrol edebilecek.

Yeni işletim sistemi, kullanım ve düzen açısından Apple’ın iOS işletim sistemine benziyor. Uygulama simgeleri, yumuşak köşelere sahip. HarmonyOS’taki uygulama menüleriyse iOS’e daha yakın. Uygulamanın erişim çubuğu tasarımı da iOS işletim sisteminden izler taşıyor.

Yeni işletim sistemi, kullanıcılarına her bir Widget’ın boyutunu ayarlamasına imkan tanıyacak. Bu sayede ekranınızın istediğiniz yerine istediğiniz boyutta bir Widget yerleştirebilecek, alanınızı istediğiniz şekilde kullanabileceksiniz.

HarmonyOS destekli tüm cihazlar Super Device alanında anlık görünecek ve kablo vs gerekmeden anında birbirleriyle etkileşim içine girebilecekler. Kontrol Merkezi ile Huawei ve Huawei olmayan tüm bağlantılı cihazlara erişim cihaz üzerinden sağlanabilecek. Buna Super Device adı veriliyor.

OpenHarmony ile birlikte gelen 17 alt sistem ve 134 kod deposu, geliştiricilere cihaz için kendi sistemlerini oluşturmalarını sağlayacak. 13 binden fazla API da geliştiricilere sunulacak.

HarmonyOS 2.0, geliştirilen güvenlik sistemi sayesinde cihazlar arasındaki iletişimi daha güvenli kılacak. Artırılmış çekirdek güvenliği sunan işletim sistemi, dışarıdan gelen saldırılar için güvenlik duvarı ve ağ içerisinde gerçekleşecek saldırılar için yapay zeka sistemini devreye sokacak.

Huawei'nin açıklamalarına göre HarmonyOS ekosistemine dahil olan cihazlar, akıllı telefon ya da bilgisayarlar üzerinden çok kolay ve hızlı bir şekilde kontrol edilebilecek. Telefon ve bilgisayarlar, akıllı ev sistemindeki tüm elektronik cihazların ortak kontrol merkezi olacak.