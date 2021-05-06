Huawei Band 6, Huawei'nin giriş seviyesi fitness takipçisi ve tam teşekküllü bir akıllı saate ihtiyaç duymayan veya istemeyenlere, hitap etmek üzere amaçlanmış. Form faktörü açısından akıllı saat ile bileklik arasında. Ancak fitness tarafına doğru daha eğilimli olduğunu belirteyim.

Band 6, adım sayınız, yaktığınız kalori, aktivite süresi, kalp atış hızı, stres, tüm gün SpO2 yani kandaki oksijen oranı ve uyku gibi tüm temel bilgileri takip edebiliyor. Aynı zamanda 96 egzersiz modunu destekliyor ve pili bir şarjla iki haftaya kadar dayanabiliyor. Akıllı saat özellikleri ise minimum düzeyde sınırlandırılmış. Burada bildirimleri okuyabilirsiniz ama yanıt veremiyorsunuz.

Band 6’yı bir iPhone'a bağladığınızda akıllı telefondaki müzik çalarının uzaktan kumandası ekran çıkmıyor. Aynısı kamera uzaktan kumandası için de geçerli. Kamera kontrolleri Huawei'nin EMUI 8.1 ve Honor'un MagicUI 2.0 veya üstü ile çalışıyor. Bileklik üzerinden aramaları reddedilebiliyorsunuz ama çağrıları açamıyorsunuz.

Huawei'nin fitness takipçisi, birkaç eksiklik dışında yeni Honor Band 6 ile de neredeyse aynı. Honor Band 6, daha az egzersiz moduna sahip ve tüm gün SpO2 izleme özelliğine sahip değil.

Tasarıma dönecek olursam, Huawei Band 6'nın ekranı ve donanımı bence oldukça iyi. 1,47 inç AMOLED ekran net ve parlak. Fitbit Charge 4 veya xiaomi mi band 6’dan daha iyi. Ekran dar ve uzun olduğundan egzersiz sırasında, tüm gün kullanırken ya da uyku takibi için geceleri rahatça kullanabilirsiniz.

Bileklik siyah, turuncu ve pembe olarak üç farklı renk seçeneği ile Türkiye’de satışa sunuldu. Bendeki ise yeşil renk ve Türkiye’de satışı henüz yok. Umarım bu renk de en kısa sürede ülkemizde satışa çıkar.

Huawei Band 6'nın üzerindeki yazılımını da beğendim. Dokunma duyarlılığı pürüzsüz ve hızlı. işletim sistemi hafif olduğundan bileklikte nadiren gecikmeler gördüm.

Pil ömrü ise iyi. Çoğu insan tek şarjla yaklaşık 10 günü görebilir.

Huawei'nin TruSleep 2.0 algoritmasını kullanan Band 6, uyku sürenizi, aşamalarınızı (hafif, derin, REM) ve uyanık kalma sürenizi takip edebiliyor. Uyku zaman çizelgesinin okunması kolay, uyku puanları ayrıntılı olarak açıklanıyor ve her ölçümün nasıl bozulduğuna dair bir sürü bilgi var.

Huawei Band 6 gün boyunca her 30 dakikada bir SpO2 seviyelerinizi takip edebiliyor. Değerler, Garmin ve parmak ucu nabız oksimetresiyle neredeyse aynı.

Şunu da unutmayın, Band 6'nın sunduğu değerler, ölçüm sonuçları yalnızca referans amaçlı. Tıbbi bir teşhis için temel oluşturmuyor.

Bir spor bilekliğine çıkarılabilir kayışların dahil edilmemesi sıkıcı bir durum. Neden derseniz, Huawei Band 6'nızın kayışları herhangi bir nedenle koparsa, tüm saati değiştirmeniz gerekiyor.

Band 6, Huawei'nin TruSeen 4.0 kalp atış hızı sensörünü kullanıyor. Bu da Huawei Watch Fit ile aynı. Sensör, gün boyunca kalp atış hızınızı takip edecek kadar iyi. GPS ise burada ne yazık ki yok.

Kısacası Huawei Band 6 sağlam ve uygun fiyatlı bir fitness takipçisi. Xiaomi Mi Band 6'dan Huawei Band 6’ya geçenler ise daha ferah bir tasarım ve her yönüyle sağlam bir fitness takibi alacaklar.

Huawei'nin çözmesi gereken sorunlar var mı derseniz tabi ki de var. Bunların başında yazılımsal sorunlar geliyor. Ancak hiçbiri genel deneyime zarar vermiyor.



