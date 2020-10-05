Huawei, EMUI 11 beta testleri için çalışmalara başladı

Şu anda yeni nesil tüm cihazlarında kullanılan EMUI 10 ile Dergi Stili UI düzeni, Morandi Renkler sistemi, Dark Mod, Altın Simgeler, Yeni Animasyonlar ve Geliştirilmiş gizlilik özellikleri gibi birçok yeni özelliği getiren Huawei, EMUI 11 ile birlikte kullanıcılarının karşısına çıkıyor. EMUI 11, Her Zaman Açık Ekran (AOD) seçenekleriyle kullanıcıların ekranlarını kişisel bir yetenekle özelleştirmelerine olanak tanıyor.

Ressam Piet Mondrian'ın çalışmalarından esinlenen yeni AOD için ana renk paleti olarak kırmızı, sarı ve mavi benimsendi. Kullanıcılar ayrıca AOD renk paletini kendi fotoğraflarıyla kişiselleştirebiliyor. Örneğin, kullanıcılar, kıyafetlerinin bir fotoğrafını çekerek AOD'nin rengini günlük kıyafetleriyle eşleştirebiliyor. AI algoritmaları, görüntünün renk skalasını çıkararak AOD için eşleşen bir palet oluşturuyor.

Multi-Screen Collaboration gibi Huawei'nin dağıtık teknolojisiyle desteklenen tüm senaryo özellikleri, EMUI'nin temel özellikleri haline geldi. Bu teknoloji, cihazların sanallaştırılmasını ve yazılım yeteneklerini birbirleriyle paylaşmasını sağlıyor.

Dağıtık teknolojide yapılan iyileştirmelerden yararlanan Çoklu Ekran İş Birliği artık üç etkin pencereyi birden destekliyor. Öğrenciler, çevrim içi derslere katılırken bile bu özelliği etkili bir şekilde kullanabiliyor. Örneğin, video izlemek için ilk pencereyi, not alma uygulaması için ikinci pencereyi kullanabiliyor ve üçüncü pencerede sınıf arkadaşları ile ders materyallerini tartışabiliyor.

Çoklu Ekran İş Birliği ayrıca, PC'ler ve tabletler arasında sinerji sağlıyor. Bağlantı kurulduktan sonra tablet, bilgisayar için harici bir web kamerası veya ikinci ekran görevi görebilirken, bilgisayar ise giriş çevre birimlerini tablet ile paylaşabiliyor.

EMUI 11 Beta kullanıcı testi programı

EMUI 11 Beta test programına katılmak isteyen kullanıcıların, Huawei Friendly User Test uygulamasına girip, beta test için kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Huawei ID ile giriş yapılan uygulama içerisinde “Kişisel” bölümünden “Projeye katıl” bölümüne giriş yapılarak buradan ilgili proje seçiliyor. Bir süre sonra beta test programına kayıt olan kullanıcılar, telefonlarına gelen HOTA yükseltme bildirimini otomatik olarak alacaklar. Telefon güncellendikten sonra EMUI 11 beta versiyonu yüklenmiş olacak.

Huawei Türkiye tarafından ithal edilen ve Beta Test için açıklanan telefon modeli sahipleri bu faaliyete katılmaya hak kazanıyor. Bootloader olarak bilinen kilidi açılmış veya Root yapılmış veya herhangi bir şekilde donanımı veya yazılımı değiştirilmiş cihazlar EMUI 11 beta testine katılamıyor.

EMUI 11 beta testine katılım sağlayabilecek olan modeller:

P40 Pro

P40

Mate30 Pro

14 Ekim’e kadar devam edecek kayıtlar ilk katılımcılar ile sınırlı olacak.