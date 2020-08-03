Huawei EMUI 11 tanıtım tarihi belli oldu
Huawei'nin uzun süredir beklenen yeni arayüz sürümü EMUI 11'in ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Peki EMUI 11 hangi cihazlara gelecek? Onur Binay/posta.com.tr
03 Ağustos 2020, Pazartesi 12:43 Son Güncelleme:
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Huawei, geçen ay EMUI 11’in çıkış tarihi hakkında bir bildiri yayınlamıştı. Bu bildiride yeni işletim sisteminin eylül ayında piyasaya sürüleceği açıklanmıştı ancak net bir tarih verilmemişti.
Huawei, EMUI 11 sürümünü 10-12 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Huawei Gelişiriciler Konferansı'nda duyurmayı planlıyor. Şirket, sadece EMUI 11 ile kalmayıp bu etkinlikte aynı zamanda HarmonyOS 2.0 ve HMC Core 5.0'ı da kullanıcılar sunacak.
Etkinlikte yeni bir telefon veya tablet duyurulması beklenmiyor. Ses kiti, görüntü kiti, video kiti ve hızlandırma kiti gibi diğer destekleyici kitler de Huawei tarafından üretilen cihazlara güç verecek. HarmonyOS 2.0 isimli yazılımın ise bilgisayarlara, otomobillere ve saatlere destek vereceği söyleniyor.
Huawei EMUI 11 hangi cihazlara yüklenecek?
Huawei Mate serisi
Huawei Mate 30 Pro
Huawei Mate 30
Huawei Mate 30 RS Porsche Design
Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20 X
Huawei Mate 20 X (5G)
Huawei Mate 20 X (4G)
Huawei Mate 20 Porsche RS
Huawei Mate X
Huawei P serisi
Huawei P40
Huawei P40 Pro
Huawei P30
Huawei P30 Pro
Huawei Nova serisi
Huawei Nova 6
Huawei Nova 6 5G
Huawei Nova 5T
Huawei Nova 5
Huawei Nova 5 Pro
Huawei Nova 5Z
Huawei Nova 5i
Huawei Nova 5i Pro
Huawei Tabletler
Huawei MatePad
Huawei MediaPad M6
Honor modelleri (Magic UI 4 and EMUI 11):
Honor V30
Honor V30 Pro
Honor V20
Honor 20
Honor 20 Pro
Honor 20S
Honor 20 Youth Edition
Honor 9X
Honor 9X Pro