Huawei EMUI 11 tanıtım tarihi belli oldu

Huawei, geçen ay EMUI 11’in çıkış tarihi hakkında bir bildiri yayınlamıştı. Bu bildiride yeni işletim sisteminin eylül ayında piyasaya sürüleceği açıklanmıştı ancak net bir tarih verilmemişti.

Huawei, EMUI 11 sürümünü 10-12 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Huawei Gelişiriciler Konferansı'nda duyurmayı planlıyor. Şirket, sadece EMUI 11 ile kalmayıp bu etkinlikte aynı zamanda HarmonyOS 2.0 ve HMC Core 5.0'ı da kullanıcılar sunacak.

Etkinlikte yeni bir telefon veya tablet duyurulması beklenmiyor. Ses kiti, görüntü kiti, video kiti ve hızlandırma kiti gibi diğer destekleyici kitler de Huawei tarafından üretilen cihazlara güç verecek. HarmonyOS 2.0 isimli yazılımın ise bilgisayarlara, otomobillere ve saatlere destek vereceği söyleniyor.

Huawei EMUI 11 hangi cihazlara yüklenecek?

Huawei Mate serisi

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X





Huawei P serisi

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Pro





Huawei Nova serisi

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5i Pro





Huawei Tabletler

Huawei MatePad

Huawei MediaPad M6





Honor modelleri (Magic UI 4 and EMUI 11):

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor V20

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 20S

Honor 20 Youth Edition

Honor 9X

Honor 9X Pro