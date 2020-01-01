Huawei FreeBuds 3 inceleme: AirPods rakibi bluetooh kulaklık

Onur Binay/posta.com.tr

Apple AirPods'ların gerçek kablosuz kulaklıklar arasında kendini tasarımıyla direkt belli ettiği bir gerçek. Ayırt edici ve sıklıkla taklit edilen beyaz saplar, dinleyicilerin kulaklarından dışarı taşması en beliğin özellikleri. Ancak bunlar da kusursuz değil. AirPods Pro ile düzeltilen bir şey var ama bunun karşılığında sizden daha fazla para talep ediliyor.

Huawei’nin en son gerçek kablosuz kulakları ise FreeBuds 3. Bunlar, en sevdiğiniz kulaklık özelliklerinin birçoğunu ve kendi yeniliklerinden birkaçını iyi görünüm ve uygun fiyatla size sunuyor. Fiyat anlamında Airpods 2 ile neredeyse aynı ama Airpods Pro'dan daha ucuz.

Gerçek potansiyelinin kilidini açmak için sadece Android'e yönelik bir uygulamaya ihtiyaç duyması üzücü ama AirPods karşısında Android odaklı güçlü bir rakip olduklarını kanıtlıyor.

FreeBuds 3, zarif ama zengin özellikler sunan bir kulaklık. Bunları bir Apple kullanıcısı olarak satın almanızın tek nedeni, AirPods 2’ye göre aktif gürültü engelleme sunması. Aktif gürültü engelleme açıkken müzik açık olsa da olmasa da, insanların klavyelerinde sohbet ettiklerini ya da klavyelerine dokunduklarını duyabiliyordum. Ancak yine de kaliteli bir dinleme deneyimine sahip oluyorsunuz.

Ancak Huawei kulaklığın gerçek özelliklerini Android'e özel bir uygulamayla kilitliyor. 2. nesil AirPods'lar FreeBuds 3ün ciddi rakibi ama bütçeniz yeterse AirPods Pro da harika bir seçim.

Fiyatına gelecek olursak FreeBuds 3'e yaklaşık 970 TL'ye sahip olabilirsiniz. Bu da Aony’nin ANC destekli kulaklıkları veya AirPods Pro’lardan daha ucuz olduğunu gösteriyor.

Artıları

Fiyatına göre gelişmiş özellikler

İyi özelleştirme seçenekleri

Çekici ve sağlam tasarım

İyi ses kalitesi

Eksileri

Tamamlayıcı uygulaması sadece Android’de çalışıyor

Gürültü engelleme zayıf