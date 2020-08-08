Huawei'nin aktif olarak gürültü önleyicili gerçek kablosuz kulaklıklarının en yeni üyesi, FreeBuds 3'ün doğrudan varisi FreeBuds 3i olarak adlandırılabilir. Bunlar, Honor'un Magic Earbuds kulaklıklarına tasarım anlamında benze de daha farklı renklerle geliyor.

Daha düşük fiyat ve önceki modellerde olduğu gibi yuvarlak bir kutu yerine artık daha büyük ve hap şeklindeki kasanın yanı sıra ne değişti diyebilirsiniz? Aslında FreeBuds 3i daha iyi silikon uçların kutuya dahil edilmesiyle kulağınıza daha iyi oturuyor. Buna ek olarak aktif gürültü iptali (ANC) özelliğini destekleyen uçların kulak kanalınıza sağladığı sızdırmazlık sayesinde daha iyi yalıtım sağlanıyor.

ANC performansının gürültülü ortamlarda ve başka senaryolarda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tek şarjla 3.5 saatlik pil ömrü, ANC seçeneğine sahip olanlar da dahil olmak üzere rakiplerinin gerisinde kalmasına neden oluyor. İyi arama ve ses kalitesi, ergonomik uyum, basit tuşlar ve uygu fiyatı, FreeBuds 3i için günü kurtarmaya geliyor. Ancak günlük 3 saatten fazla hayatta kalmayı düşünüyorsanız incelememizin devamını okuyabilirsiniz.

TASARIM

FreeBuds 3'e göre daha az AirPods benzeri gibi görünse de beyaz rengi ve silikon uçlu başlık tasarımı nedeniyle 3i, uzaktan bakıldığında yine Apple’ın kulaklıklarını akıllara getiriyor.

Şu da var ki bu tasarım, son zamanlarda çoğalan TWS kulaklıklardaki moda. Pek çok kulaklık günümüzde zaten az çok birbirine benziyor.

Bununla birlikte, AirPods Pro'ya göre burada küçük görsel farklılıklar var. FreeBuds 3i'nin kulaklıkları çok daha uzun bir gövdeye sahip ve kulak içi bölümü daha az kıvrımlı. Her bir kulaklığın dış kısmında, kontroller için dokunmaya duyarlı bir yüzey bulunuyor.

FreeBuds 3'ün aksine, FreeBuds 3i silikon kulak uçları kullanıyor. Dört boyda geliyorlar ve kulağa en iyi uyan bizce orta büyüklükte olan. Kulaklıkları yerinden çıkarmak için başımı sallamaya çalıştığımda, yerinde oturdular. Tabi her zaman değil.

Ek olarak, FreeBuds 3i gerçekten hafif. Her kulaklık sadece 5,4 gram ağırlığında. Kullanımı cidden rahattır, varlığını fark etmeden bütün gün giyebilirsiniz.

Koni şeklindeki gövde ve uçlar ergonomik. Kulak kanalına çok iyi oturuyor, bu yüzden nadiren kendinizi 3i tomurcukları kulağınızda içeri iterken veya ayarlandıktan sonra bir daha ayarlamaya çalışırken bulabilirsiniz. Orta tempolu koşular bile kulağınızdaki uç tutuşunu gevşetmiyor. Bu nedenle hafif egzersiz için gayet uygun. Ancak su geçirmez olmadıkları için, bir sonraki crossfit ya da ağır fitness egzersizleriniz sırasında çok fazla terlememeye dikkat edin. Bu arada kulaklıkları kullanırken çok terlediğinizde bazen gevşeyip kulaktan düşebiliyor.

Eşleştirme de öncekilere göre basitleştirilmiş. Kasanın üzerinde hala bir düğme var. Artık sadece tomurcukları açmanız gerekiyor ve bunlar, bir Huawei olmasa bile cihazınızdaki Bluetooth modülü tarafından hemen tanınıp telefonunuza ekleniyor. Eşleştirme ile ilgili sorunlar için kasadaki işlev düğmesini iki saniye veya fabrika varsayılanlarını geri yüklemek için on saniye basılı tutmanızı gerekli. Evet, hepsi bu kadar. AI Life ve EMUI 10 ile Apple benzeri bir eşleştirme deneyimi sunuyor.

Yeni bir Huawei cihazınız varsa, oldukça zarif bir özellik olan Apple'ın AirPods'larına benzer şekilde kasayı açıp eşleştirebilirsiniz. Ancak buradaki Bluetooth 5.0 sürümü , FreeBuds 3i öncülünün desteklediği 5.1 standardından daha eski. Bazen, tomurcuklar şarj edilmiş, eşlenmiş ve bağlanmış gibi görünse de, dizüstü bilgisayarımızın Bluetooth modülüne bağlantıda da bazen açıklanamayan düşüşler/kopmalar yaşadık.

Neyse ki, FreeBuds 3i'de gezinme maksimum düzeyde basitleştirilmiş. Tomurcuklara iki kez dokunarak şarkıları atlayabilir veya sesi çalabilir/duraklatabilirsiniz. Uzun bir basış ANC'yi açıp kapatıyor, böylece onları dışarıda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çevrenizde olup bitenin farkında olmak için tek tuşa basmanız yeterli.

Burada beni rahatsız eden diğer şey, kulaklıkları kasaya yerleştirme şekli. Kulak içi kulaklıkları kasanın içine yerleştirmek için kulaklığı kulağınızdan çıkardıktan sonra 180 derece döndürerek kasaya koyuyorsunuz. Bunu yaparken kulaklıkları yanlışlıkla düşürebilirsiniz.

GÜRÜLTÜ ENGELLEME, ARAMA VE SES KALİTESİ

Konuşma ve gürültü engelleme için üç mikrofon içerdiğinden FreeBuds 3i ile arama kalitesi oldukça iyi. Mikrofonlar ortam gürültüsünü onlar için ayıklarken sesiniz alıcı tarafa yüksek ve net bir şekilde iletiliyor. Aynı şekilde, mikrofonlar çevredeki koşuşturmadan izole edilmeye yardımcı olduğu için karşı tarafı da çok iyi duyabilirsiniz.

Yine de, örneğin dört mikrofonlu Jabra Elite 75t, arama ve kulak içi kulaklıkların gürültü izolasyonunda daha iyi bir performans sağlıyor. Ancak Huawei’den daha pahalı.

Aktif gürültü engelleme işlevini tomurcuklardan herhangi birine dokunup basılı tutularak etkinleştirilebilir veya kapatabilirsiniz. Açık veya kapalı olduğu hakkında da zaten sesli bir onay alıyorsunuz. Söylemeye gerek yok ama bunlar kulaklarınız için büyük köpük sürücülere sahip kulak üstü kulaklıklar gibi olmadığından, aktif gürültü iptali onlar kadar iyi değil. Dışarıdaki tüm aşırı sesleri dışarı atmak için güvenebileceğiniz bir kulaklık olmasa da ANC desteği kendi segmentine göre iyi.

Bu arada ANC, FreeBuds 3'ten biraz daha iyi, özellikle yüksek frekanslar için. Bunu da nedeni mikrofon tasarımı. Kısacası, etrafınız çok gürültülüyse, ANC işlevini açmaya zahmet etmeyebilirsiniz. Çünkü bu seslerin çoğunu duyabilirsiniz. Normal koşullarda, örneğin araba radyosu yerine kendi şarkılarını dinlemek istediğinizde, uzun vadede kulaklarınız için daha iyi.

Ses kalitesi söz konusu olduğunda, FreeBuds 3i trendi takip ediyor. Yani "her şey basla ilgili" diyebiliriz. Bu da orta ve tizler bazen kaybolmasına neden olabiliyor. Dahası, yüksek frekanslar pek çok kulaklıkta olduğu gibi sert ses çıkarmıyor. Bu nedenle fabrikadan belirlenen ses eğrisinden şikayet edemeyiz. QR kodunu bilgi broşüründe tarayabilir ve ekolayzır ön ayarlarını düzenlemenizi sağlayacak Huawei'nin uygulamasını edinebilirsiniz.

Uygulama aygıt yazılımını yükseltmenize ve kontrolleri özelleştirmenize olanak tanıyor. Freebuds 3i'yi diğer Android akıllı telefonlarla kullanıyorsanız, eşleştirmeyi Bluetooth menüsü aracılığıyla yapmanız gerekiyor. Ancak, çift dokunma veya ANC işlevini değiştirmek için AI Life uygulamasını kullanmaya devam edebilirsiniz. Bir iPhone kullanıyorsanız böyle bir şansınız yok.

Olumsuz tarafı, uygulamanın bir ekolayzer ayarına sahip olmaması. Bu nedenle, Huawei'nin ayarladığı ses çıkışına takılı kalıyorsunuz.

PİL ÖMRÜ

Kablosuz şarjı olmayan kasa, pil ömrü konusunda rakiplerinin biraz gerisinde kalıyor. Huawei, tomurcuklarla ANC açıkken tek şarjla yaklaşık üç saat; kapalı iken 3,5 saat kullanım sunuyor.

FreeBuds 3i, gerçek kablosuzlar arasında en kısa kullanım ömrüne sahip kulaklıklardan ve bu da birçok kişi için moral bozukluğuna neden olabilir.

Biraz ağır olan kasanın çantanın içinde, FreeBuds 3'ün yuvarlak ve zarif olanı ile aynı 410 mAh pil bulunuyor. Bu nedenle kasadan ekstra 20 saat yerine artık ekstra 14,5 saat alıyorsunuz. Kasada kablosuz şarj seçeneği yok, ancak USB-C kablo ile kutuyu yaklaşık 1.5 saat içinde şarj edebilirsiniz. Sonuç olarak, FreeBuds 3i'nin çok sık şarj edilmesi gerekeceğinden, uzun uçuşların (transatlantik uçuşlar) kullanılamaması söz konusu olabilir. Huawei'nin FreeBuds serisinin gelecekteki sürümleri için daha büyük pil paketleri planladığını umuyoruz.

Sonuca bağlayacak olursam

FreeBuds 3i, ergonomik tasarımı, iyi ses kalitesi ve orta karar ANC performansının karışımıyla paranızın tam karşılığını veriyor. Bir Huawei akıllı telefonunuz varsa, bu sizin için AirPods Pro olabilir.

Huawei FreeBuds 3i’ye 699 TL’ye sahip olabilirsiniz.





Artıları

Fiyatına göre iyi bir kulaklık

İyi çağrı ve ses kalitesi

Basitleştirilmiş dokunmatik gezinme

Ergonomik tasarım





Eksileri

Zayıf pil ömrü

Kablosuz şarj olmadan gelen kasa

Orta karar ANC

Bazen bağlantı kopmaları yaşanabiliyor

Ekolayzır ayarı yok







