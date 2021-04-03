Huawei Freebuds 4i inceleme

Huawei FreeBuds Pro , 2020'nin sürpriz hitlerinden biri oldu ve Çinli üretici yeni aktif gürültü önleyici kulaklıkları FreeBuds 4i ile geri döndü.

FreeBuds Pro'nun gerçek kablosuz kulaklık pazarında üst sınıfı fethetmeye çalıştığı yerde, FreeBuds 4i, FreeBuds 3i gibi, daha uygun fiyata sunulacak şekilde tasarlandı.

ANC ve farkındalık modları, rakipleriyle yarışabilecek pil ömrü ve makul ses kalitesiyle, piyasada kendilerini belli ediyor. Ancak, fiyat etiketi göz önüne alındığında, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, piyasadaki lider ANC gerçek kablosuz kulaklıklarla rekabette geri kalabiliyor.

TASARIM

FreeBuds Pro gibi, 4i de Bluetooth'un en son sürümü olan 5.2 üzerinden kablosuz olarak çalışıyor ve AAC ile SBC Bluetooth codec bileşenlerini destekliyor.

Airpods benzeri bir tasarımla gelen Huawei Freebuds 4i, yuvarlak kenarlı bir gövdeye sahip. Siyah, beyaz ve kırmızı, renk seçenekleriyle kulaklıklar, parlak ve şık bir görünüme sahip. Daha pahalı kulaklıklar gibi kaliteli hissettirmeleri bir yana oldukça da sağlamlar. Parlak kaplama onları tutmayı biraz zorlaştırıp kaygan hale getirebiliyor. Bu nedenle kasadan onları çıkarırken biraz dikkatli olun. Ancak buna da çabucak alışıyorsunuz.

Tomurcukların ana bölümleri de kulaklarınızın şekline daha iyi uyacak şekilde ayarlandı. Uyum ve rahatlıkla ilgili olarak FreeBuds 4i hakkında söyleyecek kötü bir sözüm yok. Kutuda, doğru uyumu bulmanıza yardımcı olmak için üç farklı boyutta silikon kulak ucu var. Rahatça işlerini yapıyorlar. Piyasadaki en rahat kulaklıklar olduklarını söyleyemem ama etrafta ne kadar zıplasam da kulağımda sabit kaldılar.

Suya dayanıklılık söz konusu olduğunda FreeBuds 4i, IPX4 dereceli. Bu nedenle tamamen su geçirmez olmasalar da ter veya hafif yağmurdan korunuyorlar. Spor salonu antrenmanları için kullanışlılar ama bunlarla açık havada koşmak zor olabilir.

Şarj kutusu, küçük, eşit derecede parlak, yuvarlak bir çakıl taşı şeklinde. Bu da cidden güzel görünüyor. Sağ tarafta kulaklıkları eşleştirme moduna geçirmek için küçük bir düğme var. Düğmenin yanı sıra, Bluetooth'un etkinleştirilip etkinleştirilmediğini, şarj olurken veya pillerinin bittiği zamanı size bildiren farklı renklerde yanan küçük bir LED ışık var. Her kulaklıkta, size kristal netliğinde görüşmeler sağlayan çift mikrofon da bulunuyor.

Bluetooth 5 sayesinde bağlantının hiç kesilmediğini gördüm. FreeBuds 3i ve Pro gibi, 4i de Huawei'nin AI Life uygulamasıyla uyumlu. Bir Huawei telefonunuz varsa, bunları bağlamak sorunsuz. Şarj kutusunu açar açmaz telefon onları buluyor. Yine de Android ve iOS kullanıcıları için, bunları telefonunuzdaki Bluetooth menüsünden eşleştirmeniz gerekiyor.

Uygulamanın kullanımı oldukça basit, iyi düzenlenmiş ve gezinmesi kolay. EQ ön ayarı veya ses ince ayar seçeneği burada yok. Ancak her bir kulaklığın ve kasanın kalan pilini görüntüleyebilir ve üç gürültü kontrol modu arasında manuel olarak geçiş yapabilirsiniz. Bu modlar gürültü engelleme, farkındalık ve kapalı. Ayrıca, 4i'nin sınırlı ancak sezgisel ve öğrenmesi kolay kapasitif dokunmatik kontrollerini özelleştirmenize de olanak tanıyor. Bu arada Huawei veya Honor akıllı telefonlarına ya da EMUI 11 çalıştıran tabletlere sahip olanlar, FreeBuds 4i'nin düşük gecikme modundan yararlanabilir.

Gövdenin üst kısmındaki dokunmatik kontrolleri, müziği duraklatmak, çalmak veya telefonunuza erişmeye gerek kalmadan bir aramayı cevaplamak için kullanabilirsiniz. Ayrıca çevrenizden haberdar olmanızı sağlayan gürültü engelleme veya 'farkındalık' özelliğini de etkinleştirebilirsiniz. Parçalar arasında geçiş yapmanın veya dokunmatik kontrollerden sesi ayarlamanın hiçbir yolu yok. Kullanım sırasında, kulaklıkların her zaman dokunuşuma yanıt vermediğini de fark ettim. Bir kez basit bir dokunuş olması da iyi olurdu, bunun yerine iki kez dokunmanız veya uzun basmanız gerekiyor.

Huawei, ses seviyesi % 50 olarak ayarlandığında, kulaklıkların gürültü engelleme devre dışı bırakılarak 10 saat ve gürültü engelleme etkinken 7,5 saat müzik dayanacağını iddia ediyor. Şarj kutusu ve kulaklıklar birleştirildiğinde, toplam 22 saat müzik dinleyebilirsiniz. Hızlı şarj konusunda, dört saatlik müzik için 10 dakika şarj yeterli oluyor. Kısaca pil ömrü konusunda sizi yarı yolda bırakmayacağını söyleyebilirim.

SES PERFORMANSI

Huawei Freebuds 4i, 10 mm geniş dinamik sürücülere sahip ve pop müzik için ayarlandığını iddia ediyor. Genel olarak, New Rules, Dua Lipa gibi pop şarkılarında iyi dengelenmiş yüksek ve alçak seslerle dinleme deneyimi iyiydi.

Oldukça iyi bir ses ayrımına sahip olmasına rağmen, orta aralık biraz ayrıntı ve netlikten yoksun kalabiliyor. Bas ağırlıklı şarkılarda kendinizi daha fazla bas isterken bulabilirsiniz. Huawei Freebuds 4i'nin pop müzik ve vokal merkezli melodiler/şarkılar için gerçekten en uygun olduğunu söyleyebilirim.

Aktif Gürültü Engelleme modu küçük bir miktar bloke sağlıyor. Burada çevredeki gürültülerden tamamen izole olmayı beklemeyin. Yaklaşık %75'lik ses seviyesi ile klavyenin kliklerini, duyabiliyorsunuz. Farkındalık modunun da benzer sorunları var, ancak sesi yükselttiğinizde her iki mod da çok daha iyi bir iş çıkarıyor.

Burada hayal kırıklığı yaratan şey, birini çıkardığınızda müziği durduran bir kulak algılayıcısının olmaması. Bu nedenle müzik çalmaya devam ediyor. Bu özellik genellikle daha pahalı kulaklıklarda bulunuyor.

Sonuca bağlıyorum

Spor için uygun fiyatlı ve çekici bir gerçek kablosuz kulaklık arıyorsanız Huawei Freebuds 4i'ye bakabilirsiniz. Piyasadaki en iyi sese veya en etkileyici pil ömrüne sahip olmayabilirler, ancak bunlar, özellikle pop müziğe meraklı olanlar için sağlam bir Bluetooth kulaklık çifti diyebilirim.

Burada biraz daha fazla bas isterdim ama bu ses zayıflığı bir yana 4i, son derece rahat ve tek şarjla bir gün dayanacak kadar güçlü. Aynı zamanda aktif gürültü engelleme özelliğine sahip en ucuz kulaklıklardan biri.